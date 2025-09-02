Түркия өзүнүн сегизинчи улуттук кемеси болгон көп максаттуу фрегат TCG Ичелди (F-518) дүйшөмбү күнү Яловадагы Сефине кеме куруучу заводунда өткөрүлгөн аземде ишке киргизди.
TCG Ичел долбоору 2023-жылдын 6-апрелинде Түркиянын Коргоо өнөр жайы башкармалыгы, кеме куруучу биргелешкен ишканасы TAIS жана коргонуу фирмасы STMдин ортосунда жети даана “Истиф классындагы” фрегат өндүрүү үчүн кол коюлган. Бул жети кеменин экөөсү учурда Сефине кемелер заводунда курулууда.
TCG Ичел ар кандай аба ырайы шарттарында байкоо салуу, чалгындоо, патрулдук, суу астындагы согуш, абадан коргонуу, өзүн-өзү коргоо жана издөө-куткаруу миссияларын аткара алат.
Бул фрегат жээк сууларындагы деңиз транспортун коргоо, террордук чабуулдарды көзөмөлдөө жана алдын алуу, ошондой эле амфибиялык колдоо көрсөтүү иштеринде кызмат кылат.
TCG Ичелдин узундугу 113 метр болуп, жалпы сыйымдуулугу 3,200 тонна тегерегинде.
Газ турбинасы жана дизелдик кыймылдаткычтардын айкалышы менен жабдылган фрегаттын максималдуу ылдамдыгы 29 кнот жана андан жогору. 95% күйүүчү май керектөө менен кеме 14 түйүн ылдамдыкта 5,700 деңиз мили, ал эми 19 түйүн ылдамдыкта 4,000 деңиз милине чейин жүрө алат.
Фрегат кеминде эки жума бою деңизде калууга жетиштүү азык-түлүк жана суу запасы менен камсыздалган. Ошондой эле, кеменин тик учак аянтчасы 10 тонна салмактагы тик учактарды же учкучсуз учуучу аппараттарды жайгаштырууга ылайыкталган.
TCG Ичел ата мекендик өндүрүштөгү курал системалары, сенсорлор жана программалык камсыздоолор менен жабдылган. Түркиянын МКЕ компаниясы тарабынан жасалган 76 миллиметрлик замбирек, Гөкдениз абадан коргонуу системасы, Мидлас вертикалдык учуруу системасы жана Атмажа кемеге каршы ракеталары бул жабдуулардын айрымдары болуп саналат.
Мындан тышкары, 3D аба жана жер үстүндө издөө радары, атууну башкаруу радары, электро-оптикалык издөө жана байкоо системасы, электрондук согуш системасы жана ADVENT согуштук башкаруу системасы да платформага интеграцияланат.
TCG Ичел 200 жеткирүүчү компаниянын салымы менен жасалып, жергиликтүү өндүрүштүн үлүшү 70 пайыздан жогору.