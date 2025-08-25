Орусия Украинанын дрон чабуулу анын батышындагы Курск облусундагы атомдук электр станциясында өрт чыгарып, МАГАТЭ бардык тараптарды атомдук объекттерди коргоого чакырганын билдирди.
Орусиянын расмий өкүлдөрү жекшемби күнү түн ичинде Украинанын чабуулдары бир нече электр жана энергетикалык объекттерди бутага алганын айтышты.
Курск атомдук электр станциясындагы өрт тез арада өчүрүлүп, жабыркагандар болгон жок деп, станциянын басма сөз кызматы Telegram аркылуу билдирди. Чабуул трансформаторду жабыркатканы менен, радиация деңгээли кадимки ченемде калган.
Облустун убактылуу губернатору Александр Хинштейн бул чабуулдар атомдук коопсуздукка коркунуч жаратып, эл аралык конвенцияларды бузганын эскертти. “Бул чабуулдар атомдук коопсуздукка коркунуч жаратып, бардык эл аралык конвенцияларды бузууда”, - деп ал Telegram аркылуу жазды.
Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук көзөмөл органы болгон Эл аралык атомдук энергия агенттиги (МАГАТЭ) трансформатордун өрттөнүшү “аскердик аракеттердин” натыйжасында болгонун маалымдаган медиа отчеттордон кабардар экенин билдирди.
МАГАТЭнин башкы директору Рафаэль Мариано Гросси “ар бир атомдук объект ар дайым корголушу керек” деп белгиледи.
Кийинчерээк МАГАТЭ Курск атомдук электр станциясынын жанындагы радиация деңгээли кадимки ченемде экенин билдирди. “Мониторинг Курск атомдук электр станциясынын жанындагы радиация деңгээли кадимки ченемде экенин тастыктады”, - деп агенттик X платформасында маалымдады.
Украина бул чабуул боюнча дароо комментарий берген жок.
Орусиянын Коргоо министрлиги түн ичинде Орусиянын аймагында 95 украиналык дронду абадан коргонуу системасы менен тосуп алганын билдирди. Ошол эле учурда, Украинанын аба күчтөрү Орусия 72 дрон, алдамчы жана бир канаттуу ракета учуруп, алардын 48и атып түшүрүлгөнүн же тосулганын маалымдады.
Украинанын өнөктөштөрү жаңы жардам убада кылышты
Бул окуялар Украина 1991-жылы Советтер Союзунан көз карандысыздык жарыялаган Көз карандысыздык күнүн белгилеп жаткан учурда болду.
Канада премьер-министри Марк Карни жекшемби күнү эртең менен Киевге келип, Зеленский менен жолугушууларды өткөрдү.
Норвегия жекшемби күнү Украина үчүн абадан коргонуу системаларына 7 миллиард крон (695 миллион доллар) бөлүп, олуттуу жаңы аскердик жардам көрсөтөрүн жарыялады.
Премьер-министр Йонас Гар Стёре Норвегия менен Германия биргелешип эки Patriot системасын, анын ичинде ракеталарды каржылап жатканын, Норвегия ошондой эле абадан коргонуу радарларын сатып алууга жардам берип жатканын айтты.