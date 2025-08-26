САЯСАТ
Индия Орусиядан мунай импортуна каршы реакциядан улам АКШнын эң жогорку тарифтеринин бирине туш болууда. Рупинин арзандашы менен бирге экспортчулар да таасирге каршы чараларды көрүп жатышат.
АКШ Орусия менен болгон байланыштарынан улам Индиянын товарларына 25% бажы алымдарын киргизүүдө
2025-жылдын 5-апрелинде Индиянын батыш тарабындагы Гужарат штатындагы Кандла шаарындагы Диндайал портунун жанынан контейнерлер поезд менен ташылып жатат. / Reuters
26 Август 2025

Индиялык экспортчулар, АКШнын Ички коопсуздук департаменти Вашингтондун шаршемби күндөн баштап Индиядан чыккан бардык товарларга кошумча 25% тариф киргизээрин ырастагандан кийин соодагы ыктымалдуу үзгүлтүккө каршы камынып жатышат.

Индиядан экспортко 50 пайызга жеткен бажы төлөмдөрү киргизилет. Бул Вашингтондун эң жогорку тарифтеринин бири болуп саналат. Чечим президент Дональд Трамптын августтун башында Индиянын Орусиядан мунай сатып алуусун көбөйткөнүнө жооп катары кошумча салыктарды жарыялоосунан кийин кабыл алынды.

Ички коопсуздук департаментинин билдирүүсүнө ылайык, жаңы тарифтер АКШга керектөө максатында кирген же кампадан чыгарылган товарларга шаршемби күнү саат 00:01ден же Индия убактысы боюнча саат 21:31ден баштап колдонулат.

Индиянын рупиясы сооданын башталышында АКШ долларына карата 0,17 пайыздык төмөндөө менен 87.7275 болду. Бул учурда АКШ доллары башка валюталарга карата төмөндөдү.

Билдирүүдө белгиленгендей, тиешелүү сертификаттары бар транзиттик жүктөр, гуманитардык жардам жана өз ара соода программаларына кирген товарлар бул тарифтерден бошотулат. Ошондой эле, бул чара Индиянын Орусиянын Украинага аскердик кийлигишүүсүнө кыйыр түрдө колдоо көрсөткөнүнө жооп катары кабыл алынганы айтылды.

Индиянын Соода министрлиги акыркы билдирүүгө комментарий берүү өтүнүчүнө азырынча жооп бере элек. Министрликтин атын атагысы келбеген өкүлү, АКШнын тарифтерин токтотуу же кечиктирүү боюнча үмүт жок экенин билдирди.

Тарифтерден жабыркаган экспортчуларга каржылык жардам көрсөтүлүп, Кытай, Латын Америкасы жана Жакынкы Чыгыш сыяктуу альтернативдүү рынокторго багыт алууга үндөлө турганын айтты. “Өкмөт өзгөчө текстиль, тамак-аш иштетүү, булгаары буюмдары жана деңиз азыктары сыяктуу товарларды экспорттоону көбөйтүү үчүн 50гө жакын өлкөнү аныктады” деди.

Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өлкөнүн дыйкандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн кандай гана кыйынчылыктар болбосун, компромисске барбай турганын убада кылды. Ошондой эле, Моди Кытай менен мамилелерди жакшыртуу үчүн жети жылдан бери биринчи жолу айдын аягында Кытайга барууну пландап жатат.

