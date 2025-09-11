ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Түштүк Кореянын негизги аскердик базасындагы жарылуудан кеминде 10 аскер жаракат алды
Пажу аскердик базасындагы артиллериялык машыгуу учурунда жасалма машыгуу снарядынын жарылуусунан кеминде он түштүк кореялык жоокер жарадар болду.
Түштүк Кореянын негизги аскердик базасындагы жарылуудан кеминде 10 аскер жаракат алды
/ AP
11 Сентябрь 2025

Түштүк Кореянын коргоо министрлиги шаршемби күнү аскердик машыгуу учурунда болгон жарылуудан кеминде 10 аскердин жаракат алганын билдирди.

Коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, бул жарылуу түндүк чек арасындагы Пажу шаарында жайгашкан аскердик базада, артиллериялык бөлүктүн чыныгы ок-дарыларды колдонбостон, тирүү ок атуу процедураларын симуляциялаган машыгуу учурунда болгон.

Министрликтин билдирүүсүндө: "Шаршемби күнү болжол менен саат 15:24тө (0624 GMT) артиллериялык ок атууну жана түтүндү симуляциялаштыруу үчүн иштелип чыккан машыгуу снаряды күтүүсүздөн жарылды", - деп айтылды.

Министрликтин маалыматына ылайык, кеминде 10 аскер жаракат алган, алардын экөөнүн колу жана саны катуу күйүп калган.

Министрликтин билдирүүсүнө караганда, окуя болгон жерде аскердик медициналык топтор биринчи жардам көрсөтүп, өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруу топтору алты тез жардам унаасын жөнөтүшкөн. Министрлик жарылуунун себептерин иликтөө уланып жатканын билдирип, кошумча маалымат берген жок.

Сунушталат

Түндүк Кореяга каршы маанилүү база

Паджу базасы Сеулдан 50 чакырымдай түндүк-батышта, Түндүк Кореянын чек арасына жакын жерде, Түштүк Кореянын көптөгөн аскердик объектилери жайгашкан аймакта жайгашкан.

1950-1953-жылдардагы согуш тынчтык келишими менен эмес, ок атышуу менен аяктагандыктан эки Корея техникалык жактан дагы эле согушууда.

Өзөктүк куралга ээ Түндүк Корея менен көптөн бери уланып келе жаткан чыңалуулардан улам Түштүк Кореяда 30 жашка чейинки бардык эркектер милдеттүү түрдө аскердик кызмат өтөшөт.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us