Түштүк Кореянын коргоо министрлиги шаршемби күнү аскердик машыгуу учурунда болгон жарылуудан кеминде 10 аскердин жаракат алганын билдирди.
Коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, бул жарылуу түндүк чек арасындагы Пажу шаарында жайгашкан аскердик базада, артиллериялык бөлүктүн чыныгы ок-дарыларды колдонбостон, тирүү ок атуу процедураларын симуляциялаган машыгуу учурунда болгон.
Министрликтин билдирүүсүндө: "Шаршемби күнү болжол менен саат 15:24тө (0624 GMT) артиллериялык ок атууну жана түтүндү симуляциялаштыруу үчүн иштелип чыккан машыгуу снаряды күтүүсүздөн жарылды", - деп айтылды.
Министрликтин маалыматына ылайык, кеминде 10 аскер жаракат алган, алардын экөөнүн колу жана саны катуу күйүп калган.
Министрликтин билдирүүсүнө караганда, окуя болгон жерде аскердик медициналык топтор биринчи жардам көрсөтүп, өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруу топтору алты тез жардам унаасын жөнөтүшкөн. Министрлик жарылуунун себептерин иликтөө уланып жатканын билдирип, кошумча маалымат берген жок.
Түндүк Кореяга каршы маанилүү база
Паджу базасы Сеулдан 50 чакырымдай түндүк-батышта, Түндүк Кореянын чек арасына жакын жерде, Түштүк Кореянын көптөгөн аскердик объектилери жайгашкан аймакта жайгашкан.
1950-1953-жылдардагы согуш тынчтык келишими менен эмес, ок атышуу менен аяктагандыктан эки Корея техникалык жактан дагы эле согушууда.
Өзөктүк куралга ээ Түндүк Корея менен көптөн бери уланып келе жаткан чыңалуулардан улам Түштүк Кореяда 30 жашка чейинки бардык эркектер милдеттүү түрдө аскердик кызмат өтөшөт.