ДҮЙНӨ
UNIFIL: Израилдин учкучсуз аппараттары Ливандагы БУУнун кызматкерлеринин жанына гранаталарды таштады
UNIFIL, "Бул өткөн ноябрдагы ок атышууну токтотуу келишиминен бери UNIFIL кызматкерлерине жана мүлкүнө жасалган эң олуттуу кол салуулардын бири" деп билдирди.
UNIFIL: Израилдин учкучсуз аппараттары Ливандагы БУУнун кызматкерлеринин жанына гранаталарды таштады
3 Сентябрь 2025

Бириккен Улуттар Уюмунун Ливандагы Убактылуу Тынчтыкты сактоочу күчтөрү (UNIFIL) шейшемби күнү эртең менен Израилдин учкучсуз аппараттары БУУнун постуна кирүүгө тоскоолдук кылган жол тосмолорду тазалап жаткан бейпилдик күчтөрүнүн жанына төрт граната таштаганын кабарлады.

UNIFIL шаршемби күнкү жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө: «Бул өткөн ноябрдагы ок атышпоо келишиминен бери UNIFIL кызматкерлерине жана мүлкүнө жасалган эң олуттуу кол салуулардын бири»,-деп айтылды.

Билдирүүдө "Бир граната БУУнун кызматкерлеринин жана унааларынын 20 метр жанына, үчөө болсо болжол менен 100 метр жакынына тийди. Учкучсуз учуучу аппараттар ​​көгүлтүр сызыктын түштүгүнө кайтканы байкалды" деп кошумчаланды.

Окуялар тууралуу билдирүү улантылат.

