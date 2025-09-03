3 Сентябрь 2025
Бириккен Улуттар Уюмунун Ливандагы Убактылуу Тынчтыкты сактоочу күчтөрү (UNIFIL) шейшемби күнү эртең менен Израилдин учкучсуз аппараттары БУУнун постуна кирүүгө тоскоолдук кылган жол тосмолорду тазалап жаткан бейпилдик күчтөрүнүн жанына төрт граната таштаганын кабарлады.
UNIFIL шаршемби күнкү жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө: «Бул өткөн ноябрдагы ок атышпоо келишиминен бери UNIFIL кызматкерлерине жана мүлкүнө жасалган эң олуттуу кол салуулардын бири»,-деп айтылды.
Сунушталат
Билдирүүдө "Бир граната БУУнун кызматкерлеринин жана унааларынын 20 метр жанына, үчөө болсо болжол менен 100 метр жакынына тийди. Учкучсуз учуучу аппараттар көгүлтүр сызыктын түштүгүнө кайтканы байкалды" деп кошумчаланды.
Окуялар тууралуу билдирүү улантылат.