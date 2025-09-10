Украина шейшемби күнү Россиянын аба күчтөрүнүн чыгышындагы Донецк облусундагы кыштактарга жасаган соккусунан кеминде 21 кишинин каза болгонун кабарлады.
Украинанын президенти Владимир Зеленский социалдык медиа платформасы X аркылуу жасаган билдирүүсүндө: "Россиянын Донецк облусундагы Ярова айылына карата бомбалоосу мыкаачылык менен жасалды", - деп билдирди.
Зеленский кол салуунун “пенсия берилип жаткан учурда” болгонун айтты.
“Мындай орус соккуларына дүйнө керектүү жооп бериши керек… АКШ жооп бериши керек. Европадан жооп керек. G20дан жооп керек. Россиянын өлүм алып келүүсүн токтотуу үчүн күчтүү аракеттер зарыл,” ,-деп кошумчалады.
Соккудан кийинки абал
Донецк облусунун губернатору Вадим Филашкин Telegram аркылуу билдиргендей, бул чабуулда кеминде 21 адам каза болуп, “ошончо адам” жаракат алган.
Филашкин кошумчалагандай, учурда ыкчам топ окуя болгон жерде кол салуудан жабыркагандарга жардам көрсөтүп, чабуулдун так кесепеттерин аныктоого аракет кылып жатышат.
Украин бийликтери кошумча маалымат бере элек, ал эми орус бийликтери да бул боюнча комментарий бере элек.
Ярова Донецктеги Россия - Украина согушунун негизги фронту болгон Лиман шаарынан болжол менен 14 чакырым түндүк-батышта жайгашкан.
Өзгөчө Москванын 2014 - жылы Донецк шаарынын көзөмөлүн колого алышынан кийин Украинанын чыгышындагы аймактын убактылуу борбору болгон Краматорск жакындарындагы Славянск шаарынан болжол менен 23 чакырым (14 миль) түндүктө жайгашкан.