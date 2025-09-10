ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Россия Украинанын Донецк облусуна кол салып кеминде 21 адам каза болду
Украинанын президенти Владимир Зеленский : "Дүйнө Россиянын мындай чабуулдарына керектүү жоопту бериши керек" деди.
Россия Украинанын Донецк облусуна кол салып кеминде 21 адам каза болду
/ AP
10 Сентябрь 2025

Украина шейшемби күнү Россиянын аба күчтөрүнүн чыгышындагы Донецк облусундагы кыштактарга жасаган соккусунан кеминде 21 кишинин каза болгонун кабарлады.

Украинанын президенти Владимир Зеленский социалдык медиа платформасы X аркылуу жасаган билдирүүсүндө: "Россиянын Донецк облусундагы Ярова айылына карата бомбалоосу мыкаачылык менен жасалды", - деп билдирди.

Зеленский кол салуунун “пенсия берилип жаткан учурда” болгонун айтты.

“Мындай орус соккуларына дүйнө керектүү жооп бериши керек… АКШ жооп бериши керек. Европадан жооп керек. G20дан жооп керек. Россиянын өлүм алып келүүсүн токтотуу үчүн күчтүү аракеттер зарыл,” ,-деп кошумчалады.

Соккудан кийинки абал

Сунушталат

Донецк облусунун губернатору Вадим Филашкин Telegram аркылуу билдиргендей, бул чабуулда кеминде 21 адам каза болуп, “ошончо адам” жаракат алган.

Филашкин кошумчалагандай, учурда ыкчам топ окуя болгон жерде кол салуудан жабыркагандарга жардам көрсөтүп, чабуулдун так кесепеттерин аныктоого аракет кылып жатышат.

Украин бийликтери кошумча маалымат бере элек, ал эми орус бийликтери да бул боюнча комментарий бере элек.

Ярова Донецктеги Россия - Украина согушунун негизги фронту болгон Лиман шаарынан болжол менен 14 чакырым түндүк-батышта жайгашкан.

Өзгөчө Москванын 2014 - жылы Донецк шаарынын көзөмөлүн колого алышынан кийин Украинанын чыгышындагы аймактын убактылуу борбору болгон Краматорск жакындарындагы Славянск шаарынан болжол менен 23 чакырым (14 миль) түндүктө жайгашкан.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us