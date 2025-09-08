Президент Дональд Трамп жекшемби күнү чет элдик компанияларга АКШ мыйзамдарын сактоо боюнча эскертүү берди. Бул билдирүү Түштүк Кореянын Hyundai-LG батарея заводу курулуп жаткан Жоржия штатында болжол менен 300 мыйзамсыз иштеген жумушчунун кармалышынан кийин жасалды.
Кармалуу бейшемби күнү АКШ бийлиги тарабынан жүргүзүлгөн рейд учурунда болгон. Бул рейд Трамптын өлкө боюнча мигранттарга каршы аракеттеринин алкагында эң чоң операциялардын бири болуп калды.
“Сураныч, биздин өлкөнүн иммиграция мыйзамдарын урматтаңыздар,” - деп президент социалдык тармактарда жазды.
“Сиздердин инвестицияларыңыздарды кубаттайбыз жана акылдуу адистериңиздерди мыйзамдуу түрдө алып келүүгө чакырабыз... Биздин суранычыбыз - америкалык жумушчуларды жумушка алып, аларды окутуу.”
Рейддин видеотасмасында кармалган жумушчулар колдоруна кишен салынып, буттарына чынжыр тагылып, автобуска жүктөлүп жатканын көрүүгө болот.
LG Energy Solution компаниясы 47 кызматкери кармалганын билдирди — алардын 46сы түштүк кореялыктар, ал эми бири индонезиялык.
Компания ошондой эле кармалгандардын 250гө жакыны анын подрядчыларынын жумушчулары экенин жана алардын көбү түштүк кореялыктар экенин айтты.
Түштүк Корея, Азиядагы төртүнчү чоң экономика, АКШда бир нече заводдорго ээ болгон автоунаа жана электроника өндүрүүчү негизги өлкө болуп саналат.
Анын компаниялары АКШ рыногуна кирүү жана Трамптын тарифтик коркунучтарынан качуу үчүн миллиарддаган доллар инвестиция салып, заводдорду куруп келишет.
Президент Ли Чжэ-мён өткөн айда АКШга болгон сапарында Трамп менен жолугушкан жана Сеул июль айында АКШга $350 миллиард инвестиция салууну убада кылган.
Трамп АКШнын өндүрүш секторун кайра жандандырууну убада кылып, ошондой эле миллиондогон мыйзамсыз мигранттарды депортациялоону көздөп келет.
Инвесторлорду мыйзамдарды сактоого чакыруу менен бирге, Трамп жергиликтүү жумушчу күчүнүн кээ бир тармактарда жетишсиздигин моюнга алгандай болду.
Иммиграция жана бажы көзөмөлү (ICE) кызматкерлеринин Түштүк Корея менен карым-катнаштарын курчуткан рейди тууралуу сөз кылган Трамп: «ICE туура иш кылды, анткени алар бул жерде мыйзамсыз жүрүшөт»,-деди.
Трамп :"Биз кошумча кадрларды алып келе турган чечимди табышыбыз керек, ошондо биздин адамдар окутулушу жана бул жумуштарды өзүбүздүн адамдарыбыз аткарышы үчүн”,-деп кошумчалады.
Сеул жекшемби күнү кармалган жумушчуларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр аяктаганын жана алар жакын арада бошотулуп, мекенине кайтарыла турганын жарыялады.
"Биздин эң маанилүү приоритетибиз - бул LG Energy Solution кызматкерлерин да, өнөктөш компанияларыбыздын кызматкерлерин да тез арада бошотуу", - деди компаниянын жетекчиси Ким Ки Су Грузияга учуп кетер алдында журналисттерге.
Hyundai компаниясы кармалгандардын бири да анын кызматкерлери эмес экенин тастыктады.