Орусиянын президенти Владимир Путин Шанхай Кызматташтык Уюмунун (ШКУ) саммитинин алкагында Кытайдын порт шаары Тяньцзинде өткөн жыйында президент Режеп Таййип Эрдоган менен жолугушту. Путин Түркияга Украина кризисинде ортомчулук аракети үчүн рахмат айтып, Анкаранын чечим табууда «өзгөчө ролду» ойной берерине ишенимин билдирди.
Путиндин айтымында, май айынан бери Стамбулда Орусия менен Украинанын ортосунда түз сүйлөшүүлөрдүн үч айлампасы өткөрүлдү. Бул сүйлөшүүлөр тараптарга гуманитардык маселелер боюнча прогресске жетишүүгө мүмкүндүк берди.
Анкаранын бул процесстеги ролунун диалог үчүн мейкиндик түзүүдө эффективдүү болгонун баса белгилеген Путин Түркиянын салымдарын «маанилүү» жана «зарыл» деп мүнөздөдү.
Орус лидери ошондой эле Эрдоган менен Жакынкы Чыгыш, Түндүк Африка жана Кавказ сыяктуу бир катар аймактык маселелерди талкуулаганын айтты. Ал Түркия менен бул тармактардагы кызматташтыкты “калыптанган, конкреттүү, пайдалуу жана ишенимдүү” деп сыпаттады.
Путин лидерлердин деңгээлиндеги үзгүлтүксүз жолугушуулар конструктивдүү жана өз ара сый мамилени сактоого жардам бергенин белгилеп, мунун жакшы коңшулук принциптерине шайкеш келгенин айтты.
Путин эки өлкөнүн ортосундагы соода жана инвестициянын тынымсыз өсүшүнө да көңүл бурду. Өткөн жылы эки тараптуу сооданын 6,6 пайызга өскөнүн, 2025-жылдын биринчи жарымында дагы 3 пайыздык өсүү күтүлгөнүн маалымдаган Путин орус фирмаларынын Түркиянын металлургия жана автомобиль секторлорунда активдүү экенин, түрк фирмаларынын болсо Орусияда машина куруу, жыгач иштетүү жана металлургия тармагында маанилүү орунду ээлегенин билдирди.
Июнь айында Москвада өткөн өкмөттөр аралык комиссиянын иши экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө маанилүү роль ойногонуна да басым жасады.
Энергетика тармагындагы кызматташтыкты «чыныгы стратегиялык» деп мүнөздөгөн Путин, «Көгүлтүр агым» жана «Түрк агымы» түтүк жолу аркылуу жаратылыш газын ташуунун үзгүлтүксүз уланып жатканын, Орусиянын Түркиянын негизги камсыздоочуларынын бири бойдон калганын айтты.
Ошондой эле Орусиянын Росатом компаниясы тарабынан курулуп жаткан Аккую атомдук электр станциясын эки тараптуу мамилелердин флагмандык долбоору катары мүнөздөп, бул өнөктөштүктүн узак мөөнөттүү экенин баса белгиледи.
Расмий сүйлөшүүлөрдүн алдында Кремль орус жана түрк делегацияларынын бири-бирин жылуу тосуп алганын көрсөткөн видеону жарыялады.
Росатомдун башчысы Алексей Лихачев жана Орусиянын энергетика министри Сергей Цивилев түрк кесиптештери, анын ичинде энергетика министри Алпарслан Байрактар менен кол алышып кучакташты.
Путин Москва менен Анкаранын ортосундагы саясий ишенимдин маанилүүлүгүнө көңүл буруп, алардын кызматташтыгы эки тараптуу маселелерден тышкары аймактык жана эл аралык көйгөйлөрдү да камтыганын айтты.