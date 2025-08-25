АКШнын президенти Дональд Трамп жекшемби күнү ири телекөрсөтүү тармактарын бир тараптуу чагылдыруу боюнча айыптап, алардын эфирдик лицензияларын жокко чыгаруу керектигин сунуштады.
Өзүнө таандык болгон Truth Social социалдык тармагында жазган билдирүүсүндө Трамп ABC жана NBC телеканалдары анын президенттик мөөнөтүн өтө терс чагылдырганын айтты.
“Өтө жогорку популярдуулукка жана көпчүлүктүн пикиринде, президенттик тарыхтагы эң мыкты 8 айдын ичинде болуума карабастан, ABC жана NBC жалган кабар менен тарыхтагы эң начар жана эң бир тараптуу тармактар болуп, мен тууралуу 97% ЖАМАН ОКУЯЛАРДЫ чагылдырышат,” – деп жазды ал.
Трамп мындан да тереңге барып, бул телеканалдарды “Демократиялык партиянын бир бөлүгү” катары иш алып барышат деп айыптап, Федералдык коммуникация комиссиясы (FCC) алардын лицензияларын жокко чыгарышы керектигин билдирди.
“Мен муну толугу менен колдойт элем, анткени алар өтө бир тараптуу жана чындыкка дал келбейт, бул биздин демократияга чыныгы коркунуч!!!” – деп кошумчалады ал.
Трамп негизги медиаларды жана анын администрациясын “жасалма жаңылыктар” деп атаган чагылдырууларды көп жолу сынга алган.