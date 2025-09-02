Бельгия сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясында Палестина мамлекетин расмий тааныйт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри билдирди.
“Палестина БУУнун жыйынында Бельгия тарабынан таанылат! Ошондой эле Израиль өкмөтүнө каршы катуу санкциялар киргизилүүдө,” – деп жазды тышкы иштер министри Максим Прево дүйшөмбү күнү X платформасында.
Башкы Ассамблея 9-сентябрдан 23-сентябрга чейин Нью-Йоркто чогулат.
Франция июль айындагы жыйын учурунда Палестина мамлекетин тааный турганын жарыялап, президент Эммануэль Макрон бул кадамды эки мамлекеттүү чечимге карай жылыш деп атаган.
Ошондон бери бир нече Батыш өлкөлөрү, анын ичинде Улуу Британия, Канада жана Австралия да ушундай кадамдарга барууга чакырышты.
Превот Бельгиянын бул чечими Газадагы гуманитардык трагедияны эске алуу менен кабыл алынганын айтты. БУУнун маалыматына ылайык, Израилдин дээрлик эки жылдык чабуулдары Газанын калкынын дээрлик бардыгын жер которууга мажбурлап, ачарчылык шарттарын жаратты.
“Эл аралык милдеттенмелер, анын ичинде Израилдин эл аралык укукту бузган зордук-зомбулуктарына каршы геноцид коркунучун болтурбоо милдетин эске алуу менен, Бельгия Израиль өкмөтүнө жана Хамаска кысымды күчөтүү үчүн катуу чечимдерди кабыл алышы керек болчу,” – деди Превот.
Ал бул таануу Израиль элине эмес, алардын өкмөтүнө багытталганын баса белгиледи.
"Бул Израиль элин жазалоо маселеси эмес; өкмөттүн эл аралык жана гуманитардык мыйзамдарды урматтоосу жана кырдаалды өзгөртүү үчүн чара көрүү маселеси", - деп кошумчалады.
Бул жарыя Бельгиянын Франция жана башка ондогон өлкөлөр менен бирге Нью-Йорк декларациясын колдогонун билдирет. Декларация Израиль жана Палестинаны эки мамлекеттүү чечимдин алкагында расмий таанууга жол ачат.
Бельгиянын чечими Газадагы геноцидге байланыштуу эл аралык нааразылыктын күчөгөнүн чагылдырат.
2023-жылдын октябрынан бери Израилдин Газадагы чабуулдары 63 миңден ашуун палестиналыктын өмүрүн алып, миллиондогон адамдарды жер которууга мажбур кылды.