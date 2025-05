Az Asszír Piacot, amely évszázadok óta a térség kereskedelmi és társadalmi életének központja, alapos munkálatokkal, az eredeti állapotához hűen újították fel. A projekt keretében mintegy 600 méteres történelmi piac került restaurálásra. 62 bolt felújítása fejeződött be, míg 8 betonszerkezetet lebontottak. Az örökségvédett boltokban a világítással és szigeteléssel kapcsolatos fejlesztéseket is végeztek. Emellett a piac felső részén található 15 nem védett lakásban is felújítási munkálatokat végeztek.

A kulturális örökség megőrzése

A felújítási projekt nemcsak a fizikai megújítást célozta meg, hanem a térség évszázadok óta fennálló kereskedelmi és közösségi kultúrájának újjáélesztését. Mardin polgármestere, Tuncay Akkoyun, a megnyitó ünnepségen elmondta, a projekt rendkívül fontos a térség kulturális örökségének megőrzése szempontjából. Hozzátette: „A kulturális örökségünk nemcsak a történelmi épületekre korlátozódik, hanem a közösségünk egységére, szolidaritására és közösségi tudatára is.”

Gazdasági hozzájárulás a régióhoz

A felújítási projekt várhatóan gazdasági hozzájárulást biztosít a régió számára. A projekt célja a térség turizmusának növelése. A piac újjáéledésével a helyi kereskedelem fellendülése is várható.

Hivatalos Nyilatkozatok

Muhammed Enes İpek, a város alpolgármester kijelentette, az Asszír Piac a régió kereskedelmi és társadalmi életének szíve, a felújítással pedig a történelmi identitása is megőrzésre került. „Projektünk sikeresen újította fel ezt az egyedülálló területet, miközben megőrizte történelmi jellegét, hogy megfeleljen a modern igényeknek” – tette hozzá Ipek.

A 400 éves Asszír Piac felújítása fontos lépés Mardin történelmi és kulturális örökségének megőrzésében. A projekt jelentős kulturális és gazdasági hozzájárulást fog nyújtani a régió számára.