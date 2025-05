Először tavaly májusban találkoztam Ayşenur Ezgi Eygi-vel egy diákok által szervezett táborban az Egyesült Államokban. Azért gyűltünk össze, hogy szolidaritást vállaljunk Palesztinával és tiltakozzunk Izrael gázai népirtása ellen a Washingtoni Egyetemen. Akkoriban Ayşe az egyik vezető szerepet vállalta a diákmozgalomban, és aktívan részt vett annak irányításában.

A fiatal török-amerikai nőt az igazságkeresés motiválta, nemcsak a palesztinok, hanem számos más ügy érdekében is, egyetemi évei alatt és azután is. Ahogy az élet összehozott minket a palesztin nép felszabadításának ügyében, megismertem Ayşe-t, aki nagyszerű ember volt – kedves, bátor és erős vezető. A 26 éves Ayşe nagyon társaságkedvelő volt, sok baráttal, mindig mosolygott és pozitív energiát sugárzott.

Ayşe mindig kész volt segíteni másokon, és érdeklődött barátai hogyléte iránt – hogy hogy vannak, szükségük van-e valamire, még akkor is, ha ő maga elfoglalt volt és sok dolga akadt.

Egyenlőség mindenki számára

Ayşe egyik meghatározó tulajdonsága az elképesztő elhivatottsága volt. Ezt humorérzékével egyensúlyozta, mindig igyekezett másokat felvidítani. Ugyanakkor komoly oldala is volt, különösen az aktivizmus terén.

Társadalmi tudatossága gyakran jelentette azt, hogy jelentős időt töltött szervezéssel. Ayşe nagyon szerette Palesztinát, és fontos szerepet vállalt az egyetemi táborok tervezésében – kapcsolatot tartott a diákokkal és az egyetemi vezetéssel. Ezt úgy érte el, hogy közben keményen dolgozott tanulmányain, hogy jó jegyeket szerezzen és végül diplomát szerezzen a Washingtoni Egyetemen.

Ayşe hitt abban, hogy az igazságosság nemcsak a palesztin ügyért való küzdelmet jelenti, hanem az egyenlőségért való harcot mindenki számára. Fiatal aktivistaként tett útja, társadalmi tudatosságának fejlődése során külföldre is utazott. Pár évvel ezelőtt Mianmarba látogatott, hogy tanúja legyen a rohingyák elleni népirtásnak Délkelet-Ázsiában.

Az Egyesült Államokban, Seattle városában, amelyet otthonának nevezett, miután fiatalon elhagyta a törökországi Antalya városát, Ayşe aktívan részt vett a faji igazságosságért folytatott küzdelemben, többek között a Black Lives Matter (BLM) mozgalomban.

Ayşe rendkívül őszinte volt; mindig szívből és szeretettel cselekedett, bármilyen áron is. Emlékszem, mennyire szerette az életet, és milyen izgatott volt, hogy folytathatja tanulmányait és meglátogathatja a megszállt Ciszjordániát.

Ciszjordániai látogatás

Ayşe nagyon motivált volt, hogy eljusson oda, és tanúja legyen a helyszínen tapasztalható valóságnak, valamint a palesztinok helyzetének, akik 1967 óta katonai megszállás alatt élnek, és az azt követő etnikai tisztogatásnak.

Izrael palesztinok elleni támadásai tavaly október óta felerősödtek, és a katonai akciók több mint 41 000 ember életét követelték, többségük nő és gyermek. A megszállt Ciszjordániában Izrael közel 700 embert ölt meg, és több mint 5700 másikat sebesített meg.

Ebben az összefüggésben, gyakori üzenetváltásaink során Ayşe elmondta nekem, hogy édesapja és más egyetemi professzorok mennyire aggódtak a jelenléte miatt. De ő hajthatatlan volt. Ayşe továbbra is el akart menni a megszállt Ciszjordániába, hogy támogassa a palesztin ellenállást a megszállás ellen. Tanúja akart lenni annak, hogy pontosan milyen az élet ott, és visszatérve továbbítani ezt az üzenetet a világnak – egy narratívát, amelyet gyakran cenzúráznak.

Ayşe tisztában volt a veszélyekkel, de mégis el akart menni – hogy nyomot hagyjon, és kiálljon a palesztin nép mellett, akik népirtást szenvednek el, miközben a világ közömbösen szemléli Gázát.

Azért ment oda más békeaktivistákkal együtt a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom (ISM) keretében, hogy továbbítsa ezt az üzenetet, és megmutassa a világnak az izraeli megszállás valóságát és brutalitását.

Utolsó telefonbeszélgetésem Ayşe-vel néhány órával a halála előtt történt. Több mint két órán át beszélgettünk. Akkor éreztem, hogy Ayşe igazán szívből beszél az élményeiről. Elmondta, milyen szörnyű a megszállás, és milyen nehéz az élet alatta – egy valóság, amelyet palesztinként én és a családom is megtapasztaltunk. Engem korábban letartóztattak; testvéremet titkos ügynökök fogták el. Apámat is letartóztatták, sőt egyszer lábon is lőtték.

Élet a megszállás alatt

A megszállt Ciszjordániában és egészen a szent Jeruzsálem városáig, az ellenőrzőpontokon áthaladva, az apartheidet és a veszélyeket első kézből tapasztalhatja meg az ember.

Sok palesztint gyakran lelőnek és megölnek, anélkül, hogy bármit is tettek volna. Palesztin barátaim ott szenvedtek ennek valóságától, ellenőrzőpontokkal körülvéve, otthonaik fenyegetésével vagy azzal, hogy megtagadják tőlük vagy vendégeiktől a be- vagy kilépést közösségükből. Sokan az igazságtalanságot is megtapasztalják, amikor hosszú órákig kell várakozniuk.

Beszélgetésünk során Ayşe megosztotta velem azokat a történeteket, amelyeket a helyiektől hallott, és a megszállás által okozott szenvedést. Mesélt jeruzsálemi élményeiről is, és arról, hogyan nem engedték be az izraeli katonák a történelmi Al-Aksza mecsetbe.

Ő is megtapasztalta a megszállás teljes erejét, amely a palesztinok mindennapi valósága. Elmondta, hogy az izraeliek elvették az útlevelét a határon, hosszú ideig várakoztatták, miközben kikérdezték utazásának részleteiről, mielőtt végül beengedték volna.

Emlékezni fogunk Ayşe-re, aki az igazságért és a palesztin felszabadításért élt egészen haláláig. Soha nem felejtjük el őt. A világ sem fogja elfelejteni, és tovább fogunk harcolni, amíg a megszállás véget nem ér.

Örökség

Tragikus halála előtt Ayşe terveket készített. Pár nap múlva találkoznia kellett volna a családommal Hebron városában, de ez soha nem történt meg. Emlékezni fogunk Ayşe-re, aki az igazságért és a palesztin felszabadításért élt egészen haláláig. Soha nem felejtjük el őt. A világ sem fogja elfelejteni, és tovább fogunk harcolni, amíg a megszállás véget nem ér.

Mindig folytatni fogjuk az általa kijelölt utat, és felerősítjük az igazságosság és egyenlőség üzenetét a világ számára, amíg változás nem történik. Ayşe öröksége az volt, hogy közösségét összefogta. Emlékére közösségi szervezők és igazságosságért küzdő csoportok fognak összegyűlni, inspirálva az ő erejétől és lelkiismeretétől, hogy együtt dolgozzanak azon a változáson, amelyet Ayşe mindig is nehéznek tartott, de el akart érni.