Amikor az ember a népszerű videojátékokra gondol, valószínűleg akciót, sportot, csatákat és gyors tempójú kalandjátékokat képzel el. Olyan játékokat, amelyek oda kötnek a székhez? Képzeljék el, ha a videojátékok ennél többre is képesek lennének. Mi lenne, ha segíthetnének megoldani a világ egyik legnagyobb kihívását? Ebben az epizódban olyan videojátékokról beszélünk, amelyek a környezet megóvásáról szólnak. Megvizsgáljuk, hogyan ötvözik egyes játékfejlesztők a játék és a környezetvédelem világát—két dolgot, amelyeket általában nem társítanánk egymással.

Sam Alfred dél-afrikai tervező által tervezett stratégiai játék, a Terra Nil élen jár ezeknek az új típusú játékoknak a fejlesztésében. Amíg a legtöbb videójáték birodalmak meghódításáról vagy építéséről szól, a Terra Nil teljes mértékben az ökoszisztémák helyreállítására koncentrál. A feladat, a szennyezett területek megtisztítása, fák ültetése és olyan természeti csodák megmentése, mint az Ausztráliában található Nagy-korallzátony. Ez egy olyan játék, amely a szokásos stratégiai elképzelést a feje tetejére állítja — és a bolygó gyógyítása a végső céllá. A Terra Nil 2023 márciusában jelent meg, és már több mint 300 000 ember próbálta ki.

Habár ez a váltás nem volt könnyű. Sam Alfred megjegyezte, sokan szkeptikusak voltak a játékkal kapcsolatban, mert hiányoztak belőle a konfliktus és hódítás típusú elemek. Alfred be akarta bizonyítani, hogy lehet szórakoztató stratégiai játékot készíteni a környezet kizsákmányolása nélkül is.

Alfred ebben a küldetésben nincs egyedül. 2017-ben, a városépítő játék, a Cities: Skylines, kiadott egy különleges bővítést, amely a Green Cities nevet viseli. Ez lehetővé tette a játékosok számára, hogy környezetbarát városokat hozzanak létre a szennyezés kezelésével és a megújuló energia népszerűsítésével. Habár ez is kiváltott némi vitát. Mariina Hallikainen, a játékot fejlesztő stúdió ügyvezető igazgatója elmondta, néhány játékos szerint "tönkreteszik a játékot" azáltal, hogy valós problémákat próbálnak bemutatni. Azonban a fejlesztők kijelentették, a játékosok szabadon dönthetnek arról, hogy építenek-e zöld várost vagy sem.

Ezeknek a játékoknak a sikere azt mutatja, van hely a környezetvédelmi témáknak a játékokban. Sőt, nem csak a független fejlesztők próbálják kiaknázni ezt a területet.Nagyobb címek, mint például a Civilization, szintén bevezették a klímaválság elemeit, ezzel is jelezve, hogy még a legnagyobb franchise-ok is észlelik a problémát.

Körülbelül három milliárd ember játszik videojátékokat világszerte, emiatt a klímaaktivisták a játékokat hatékony módnak látják üzenetük terjesztésére. Emellett az ENSZ is létrehozott egy saját játékot, amely a Mission 1.5 nevet viseli. Feltehetőleg ez a játék több mint hatmillió emberhez jutott el, és lebilincselő módon segített megérteni a klímaügyeket.

A játékiparban egyre nagyobb tendencia mutatkozik az ehhez hasonló témák integrálásában. Ebből a célből 2020-ban stúdiók, iparági csoportok és befektetők létrehozták az úgynevezett Playing for the Planet-et azaz Játék a bolygóért szövetséget. A szövetség létrehozása óta több környezetvédelmi témát próbáltak integrálni a játékokba, és olyan eseményeket szerveznek, mint a Green Game Jam, annak érdekében, hogy inspirálják a fejlesztőket a fenntarthatóság integrálására projektjeikbe. Ezenkívül, 2019-ben a Nemzetközi Játékfejlesztők Szövetsége létrehozott egy különleges klímaágazatot. Céljuk, hogy a játékok erejét felhasználva az embereknek oktatást biztosítsanak az összetett kérdésekről, beleértve a klímaválságot is. Ma a Nemzetközi Játékfejlesztő Szövetség (IGDA) klímaágazatánál közel 1500 szakemberrel dolgozik együtt. A szakemberek között a játékfejlesztők mellett professzorok és ökológiai szakértők is vannak, akik azon dolgoznak, hogy a klímatudatosságot a játékok szerves részévé tegyék.

Tehát, legyen szó a Terra Nilről , a Green Citiesről, vagy a következő nagy videojátékról, egy dolog világos: a videojátékok új módszereket nyújthatnak az környezetvédelem oktatására. Inspirálhatnak bennünket arra, hogy másképp gondolkodjunk a bolygóról—és talán még arra is, hogy cselekedjünk a valós világban.