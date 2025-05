Az Egyesült Államok csapatokat kezdett kivonni Szíria északkeleti részéről – jelentette a New York Times.

A napilap csütörtökön két magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy a hadsereg nyolc kis műveleti bázisából hármat bezár az északkeleti régióban, és a katonái létszámát körülbelül 2 000-ről 1 400-ra csökkenti.

A tisztviselők arról számoltak be, hogy az amerikai parancsnokok 60 nap elteltével értékelik majd, hogy szükséges-e további csapáskivonást tervezni.

Egyikük hozzátette, hogy a parancsnokok azt javasolták, legalább 500 katona tovább tartózkodjon Szíriában.

A jelentés szerint Donald Trump elnöknek „mély kétségei” vannak a Szíriában maradó amerikai csapatokkal kapcsolatban.

Trump január végén kijelentette, hogy „döntést fognak hozni” a szíriai amerikai csapatokkal kapcsolatban, miután egy jelentés szerint szándékában áll elrendelni amerikai csapáskivonást.

„Nem tudom, ki mondta ezt, de döntést fogunk hozni erről” – mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban, hozzátéve: „Nem avatkozunk be Szíriába. Hagyjuk, hogy Szíria saját maga alakítsa a sorsát. Ott már így is elég bonyolult a helyzet. Nem kell minket is bevonni.”

Egyelőre a csütörtökön elrendelt csapatkivonás a helyszíni parancsnokok ajánlásain alapulnak, akik a bázisok bezárását és összevonását javasolták. Ezeket a lépéseket a Pentagon és a központi parancsnokság is jóváhagyta – írta a New York Times.