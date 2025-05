Az amerikai kereskedelmi tisztviselők véglegesítették a Délkelet-Ázsiából származó napelemekre vonatkozó magas vámokat. Ez fontos lépés egy több mint egy éve tartó kereskedelmi ügy lezárása felé. Az amerikai gyártók azzal vádolták a kínai cégeket, hogy tisztességtelenül olcsó termékekkel árasztják el a piacot.

A keresetet tavaly nyújtotta be a koreai Hanwha Qcells, az arizonai székhelyű First Solar Inc. és több kisebb gyártó, hogy az amerikai napelemgyártásba fektetett milliárd dolláros beruházásaikat kívánták megvédeni.

A felperes csoport, az American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee, azzal vádolta a nagy kínai napelemgyártókat, amelyek gyárakat üzemeltetnek Malajziában, Kambodzsában, Thaiföldön és Vietnámban, a termékeket az előállítási költségeiknél alacsonyabb áron exportálják, és tisztességtelen állami támogatásokat kapnak. A felperes csoport azzal érvelt, hogy a kialakult helyzet versenyképtelenné tette az amerikai termékeket.

A hétfőn bejelentett vámok mértéke eltér állalatonként és országonként, de általában magasabbak, mint a tavaly év végén bejelentett előzetes ideiglenes vámok.

A malajziai székhelyű Jinko Solar termékeire kivetett összes dömping- és kiegyenlítő vám az egyik legalacsonyabb, 41,56 százalékos. Ezzel szemben a Trina Solar thaiföldi üzemeiből származó termékeire 375,19 százalékos vámot vetettek ki. Sem a Jinko, sem a Trina nem reagált azonnal a megkeresésekre.

A Kambodzsából származó termékekre több mint 3500 százalékos vámot vethetnek ki, mivel a gyártók úgy döntöttek, hogy nem működnek együtt az amerikai vizsgálattal.

Ezek az eredmények nagyon erősek” – mondta Tim Brightbill, az amerikai gyártókat képviselő ügyvéd egy újságírókkal telefonon folytatott beszélgetésen. „Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az intézkedések kezelni fogják a kínai vállalatok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatait ebben a négy országban, amelyek már régóta károsítják az amerikai napelemgyártó ágazatot.”

A napenergia-termékek globális kereskedelmében drámai változást eredményezett azon országok termékeire kivetett vámok fenyegetése, ahonnan tavaly több mint 10 milliárd dollár értékű napenergia termék indult az Egyesült Államokba, és a belföldi ellátás nagy részét teszik ki. Az érintett négy országból származó behozatal idén töredéke az egy évvel ezelőtti mennyiségnek, miközben növekedést mutatott a Laoszból és Indonéziából érkező napelemszállítmányok száma.

A kifogásolók, köztük a Solar Energy Industries Association (SEIA) kereskedelmi csoport, azt állítják, hogy a vámok ártanának az amerikai napelemgyártóknak, mivel az importált akkumulátorok megdrágítanák a panelek amerikai gyárakban történő összeszerelését. Ezek a létesítmények a 2022-ben létrehozott tisztaenergia-gyártási támogatás után kezdtek növekedni.

A SEIA tisztviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

Ahhoz, hogy a vámok véglegessé váljanak, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak júniusban szavazást kell tartania arról, hogy az iparág anyagi károkat szenvedett-e a dömping és a támogatott import miatt.