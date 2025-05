Orosz dróntámadás ért egy munkásokat szállító buszt a Dnyipropetrovszk régióban, legalább kilenc ember halt meg, és több tucatnyian megsérültek – közölte szerdán a kormányzó.

„Az ellenséges támadás kilenc ember halálát okozta a délkeleti Marganec városában” – írta Szerhij Liszak kormányzó a Telegramon.

„A sérültek száma egyre nő” – tette hozzá, megjegyezve, hogy jelenleg 30 sérültről tudnak.

Az ukrán hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka folyamán több régióból is tüzesetekről számoltak be az orosz támadások után.

Csapásokat jelentettek Kijevből, Harkivból, Poltavából és Odesszából is.

Oroszországban egy ember megsérült a Belgorod régióban történt lövöldözés következtében.

A támadásokra aznap került sor, amikor az Egyesült Államok, Ukrajna és európai országok képviselői újabb tárgyalási fordulót tartottak Nagy-Britanniában, amelynek célja a több mint három éve tartó konfliktus lezárása.