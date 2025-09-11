A politikai spektrum különböző szegmensei keményen reagáltak Charlie Kirk, a 31 éves konzervatív véleményvezér és a Turning Point USA alapítójának meggyilkolására, akit egy Utah Valley Egyetemen tartott szabadtéri eseményen lőttek le.

Donald Trump, amerikai elnök „Nagy és még Legendás” személyiségnek nevezte Kirket, hozzátéve: „Senki sem értette vagy hódította meg jobban az amerikai ifjúság szívét, mint Charlie. Őt mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs többé közöttünk. Melania és én részvétünket fejezzük ki kedves feleségének, Erikának, és családjának. Charlie, szeretünk téged!”

Az alelnök, JD Vance azt írta: „Adj Uram örök nyugodalmat neki.”

Joe Biden volt elnök közölte: „Az ilyen erőszaknak nincs helye az országunkban. Ennek most véget kell vetni. Jill és én imádkozunk Charlie Kirk családjáért és szeretteiért.”

Brooke Rollins, amerikai agrárminiszter „a legkedvesebb barátjának és Krisztusért, valamint Amerikáért harcoló társának” nevezte Kirket, és „politikai nézeteitől függetlenül” a nemzet számára is tragédiának minősítette.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „Izrael oroszlánszívű barátjának” nevezte Kirket, mondván: „Harcolt a hazugságok ellen, és kiállt a zsidó-keresztény civilizáció mellett. Alig két hete beszéltem vele, és meghívtam Izraelbe. Sajnos ez a látogatás már nem valósult meg.”

Yvette Cooper, brit külügyminiszter bejelentette, hogy „mélyen megdöbbent”, hangsúlyozva, hogy „a politikai erőszaknak nincs helye a társadalmainkban.”