A politikai spektrum különböző szegmensei keményen reagáltak Charlie Kirk, a 31 éves konzervatív véleményvezér és a Turning Point USA alapítójának meggyilkolására, akit egy Utah Valley Egyetemen tartott szabadtéri eseményen lőttek le.
Donald Trump, amerikai elnök „Nagy és még Legendás” személyiségnek nevezte Kirket, hozzátéve: „Senki sem értette vagy hódította meg jobban az amerikai ifjúság szívét, mint Charlie. Őt mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs többé közöttünk. Melania és én részvétünket fejezzük ki kedves feleségének, Erikának, és családjának. Charlie, szeretünk téged!”
Az alelnök, JD Vance azt írta: „Adj Uram örök nyugodalmat neki.”
Joe Biden volt elnök közölte: „Az ilyen erőszaknak nincs helye az országunkban. Ennek most véget kell vetni. Jill és én imádkozunk Charlie Kirk családjáért és szeretteiért.”
Brooke Rollins, amerikai agrárminiszter „a legkedvesebb barátjának és Krisztusért, valamint Amerikáért harcoló társának” nevezte Kirket, és „politikai nézeteitől függetlenül” a nemzet számára is tragédiának minősítette.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „Izrael oroszlánszívű barátjának” nevezte Kirket, mondván: „Harcolt a hazugságok ellen, és kiállt a zsidó-keresztény civilizáció mellett. Alig két hete beszéltem vele, és meghívtam Izraelbe. Sajnos ez a látogatás már nem valósult meg.”
Yvette Cooper, brit külügyminiszter bejelentette, hogy „mélyen megdöbbent”, hangsúlyozva, hogy „a politikai erőszaknak nincs helye a társadalmainkban.”
Az amerikai elnök fia, Donald Trump Jr. azt írta: „Szeretlek. Olyan sok embernek adtál bátorságot, hogy megszólaljanak, és soha nem fogunk elhallgatni.”
Joe Gruters, a Republikánus Nemzeti Bizottság elnöke „teljesen megdöbbentőnek” nevezte Kirk halálát, hozzátéve: „A republikánusoknak és a demokratáknak egyaránt össze kell fogniuk, hogy elítéljék ezt a brutalitást, amelynek nincs helye Amerikában.”
Mike Lee, Utah szenátora „gyáva erőszakos cselekedetnek” nevezte a lövöldözést, amely „a szabadságjogok védelmezői, mint Charlie, a polgári vitára összegyűlt hallgatók és minden, a nemzetünket békésen védelmező amerikai ellen irányult. “A terroristák nem fognak győzni. Charlie fog”- tette hozzá.
Bernie Sanders amerikai szenátor szintén részvétét fejezte ki: „Kérem, fogadják őszinte részvétemet Charlie Kirk hozzátartozói” – írta az X-en.
Kirk halála különböző politikai nézeteket képviselő véleményvezérek körében is visszhangra talált. Politikai véleményformálók, köztük palesztin-pártiak is részvétüket fejezték ki. „Nem tudom felfogni ezt” – írta Candace Owens konzervatív véleményvezér az X-en.
Shaun King, a palesztinbarát aktivista, aki a gázai népirtás után tért át az iszlám hitre, a gyilkosságot „szörnyűnek” nevezte. „Charlie Kirk meggyilkolása abszolút szörnyű volt. Bármi is legyen a véleménye, nem lőhet rá azokra az emberekre, akikkel nem ért egyet. Ez elfogadhatatlan” – írta az X-en.
Obama pedig így írt: „Még nem tudjuk, milyen indítékból lőtték le és gyilkolták meg Charlie Kirköt, de ilyen aljas erőszaknak nincs helye a demokráciánkban. Michelle és én ma este imádkozunk Charlie családjáért, különösen feleségéért, Erikáért és két kisgyermekéért".
Obama pedig így írt: „Még nem tudjuk, milyen indítékból lőtték le és gyilkolták meg Charlie Kirköt, de ilyen aljas erőszaknak nincs helye a demokráciánkban. Michelle és én ma este imádkozunk Charlie családjáért, különösen feleségéért, Erikáért és két kisgyermekéért”.