A kanadaiak újabb négy évre bizalmat szavaztak a hivatalban lévő liberálisoknak, és megbízták Mark Carney miniszterelnököt, hogy kezelje Donald Trump amerikai elnök vámokkal és Kanada annektálásával kapcsolatos rögeszméjét.

Carney, aki arról biztosította a kanadaiakat, hogy amikor a Bank of Canada, majd a Bank of England igazgatójaként működött, pénzügyi tapasztalatot szerzett, és arra a múltjára támaszkodva azt az üzenetet adta nekik, hogy megvannak a gazdasági eszközei ahhoz, hogy az országot egy kiszámíthatatlan pénzügyi világban, vámháborúk és Trump új kereskedelmi megállapodása közepette is irányítsa.

Pierre Poilievre, a Konzervatív Párt vezetője a változás ígéretével kampányolt a Justin Trudeau miniszterelnök vezette, 10 éve lassan haladó Liberális Párttal szemben, de ez nem volt elég a győzelemhez.

A kanadaiak elutasították Poilievre üzenetét, ami keserű vereség lehetett számára, hiszen hónapokon keresztül messze a liberálisok előtt állt a közvélemény-kutatásokban.

Azonban a helyzet megváltozott, miután a közvélemény körében népszerűtlen Trudeau lemondott, és Carney, aki éppen a Liberális Párt vezetőségi kongresszusa után lépett be a politikába, átvette az irányítást.

A liberálisok gyorsan az élre törtek a közvélemény-kutatásokban, megelőzték a konzervatívokat, és az utolsó, április 27-i felmérés során négy százalékponttal vezettek.

A többség továbbra is bizonytalan

A választók elfogadták Carney érvelését, miszerint biztos kézzel áll a kormány élén, amikor eljött az ideje, hogy szembeszálljon Trumppal. Carney azonban még soha nem volt korábban a politikában, nemhogy Kanada legmagasabb tisztségében.

A választás kétpárti versennyé alakult. A Jagmeet Singh vezette Új Demokrata Párt nem is lett esélyes.

Országszerte 343 mandátumért (körzetért) szálltak versenybe, és 172 hely szükséges a többséghez.

Mivel Kanada földrajzilag rendkívül nagy, hat időzónával rendelkezik. A szavazatok összeszámlálása még folyamatban van, így egyelőre nem tudni, hogy Carney többségi vagy kisebbségi kormányt alakít-e vezetni.