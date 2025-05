A NASA két űrhajósának helyettesítői elindultak a Nemzetközi Űrállomásra, megnyitva az utat a páros hazatérése előtt, akik kilenc hosszú hónapot töltöttek az űrben.

A SpaceX Falcon 9 rakétája pénteken este 7:03-kor (ET idő szerint, 2303 GMT) indult el a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából, a fedélzetén négy űrhajóssal, akik Butch Wilmore-t és Suni Williams-t váltják le. Mindketten tapasztalt NASA-űrhajósok, valamint nyugalmazott amerikai haditengerészeti tesztpilóták.

Az érkezés szombat késő estére várható.

A NASA szeretné, ha a két legénység tagjai között átfedés lenne, így Wilmore és Williams tájékoztatást tudna nyújtani a az űrállomáson zajló eseményekről az újonnan érkezőknek. Ez lehetővé tenné, hogy a páros a jövő héten leváljon az állomásról, és az időjárás függvényében a floridai partok közelében szálljanak le.

A párost olyan űrhajósok kísérik vissza, akik tavaly szeptemberben egy mentőakció keretében a SpaceX-szel érkeztek, illetve két üres helyet tartottak fenn Wilmore és Williams számára a visszaúton.

A Kennedy Űrközpontból indulva az új legénység tagjai között a NASA két katonai pilótája, Anne McClain és Nichole Ayers; valamint a korábban légitársasági pilótaként dolgozó Takuya Onishi Japánból és Kirill Peskov Oroszországból is szerepel.

Miután Wilmore-t és Williams-t “kiszabadítják” a következő hat hónapot, a szokásos szolgálati időt az űrállomáson fogják tölteni.

“Az űrrepülés kemény, de az emberek keményebbek" – mondta el McClain néhány perccel a felszállás után.

Hónapok az űrben

Wilmore és Williams, mint a Boeing új Starliner kapszulájának tesztpilótái, eredetileg csak egy hetet töltöttek volna az űrállomáson, amikor június 5-én elindultak Cape Canaveralból. Az útjukat azonban héliumszivárgások és hajtóműhibák zavarták meg, amely a küldetés további kimenetelével kapcsolatban a NASA és a Boeing részéről hónapig tartó vizsgálatok elindítását eredményezte.

Végül a NASA úgy döntött, a Starliner nem biztonságos, így tavaly szeptemberben üresen küldte vissza a kapszulát, miközben Wilmore-t és Williams-t egy februárra tervezett SpaceX-járatra helyezte át.

A visszatérésüket tovább késleltette, hogy a SpaceX új kapszulájának akkumulátorait jelentős javításoknak kellett alávetni, mielőtt elindíthatták volna helyetteseiket. Az idő megtakarítása érdekében a SpaceX egy használt kapszulát választott, így Wilmore és Williams hazatérése március közepére került át.

A világ figyelmét már így is felkeltő küldetésük politikai fordulatot vett, amikor Donald Trump elnök és a SpaceX vezetője, Elon Musk az év elején megígérték, hogy felgyorsítják az űrhajósok visszatérését. A késlekedésért pedig az előző adminisztrációt hibáztatták.

A nyugalmazott haditengerészeti kapitányok, Wilmore és Williams, akik korábban is éltek már az űrállomáson többször is kihangsúlyozták, hogy tavaly nyár óta támogatják a NASA vezetőinek döntéseit. A két űrhajós segített az állomás működtetésében – például egy törött WC javításában, növények öntözésében és kísérletek végrehajtásában –, sőt, még űrsétát is tettek. Williams kilenc űrsétával új rekordot állított fel a nők között: a legtöbb időt töltötte űrsétával karrierje során.

Egy utolsó pillanatban felmerült hidraulikai probléma késleltette a szerdai első indítási kísérletet. Aggodalom merült fel a Falcon rakéta tartószerkezetének egyik bilincskarjával kapcsolatban, amelynek közvetlenül a felszállás előtt el kell hajolnia. A SpaceX később átöblítette a kar hidraulikai rendszerét, ezzel eltávolítva a beszorult levegőt.

A páros meghosszabbított tartózkodása leginkább családjaik számára volt nehéz – Wilmore felesége és két lánya, valamint Williams férje és édesanyja számára. Wilmore, aki egyházi vezető, alig várja, hogy újra személyesen végezhesse szolgálatát, míg Williams már alig várja, hogy két labradorjával sétálhasson.,

"Köszönjük mindenkinek a szeretetet és támogatást" – mondta el a hét folyamán Williams egy interjúban. "Ez a küldetés egy kis figyelmet hozott. Ennek előnyei és hátrányai is vannak. Bár úgy gondolom, hogy a jó oldala az, hogy egyre több ember érdeklődik az iránt, amit az űrkutatás terén végzünk."