Izrael honvédelmi minisztere, Israel Katz kijelentette, Izrael nem fogja megengedni Egyiptomnak, hogy „megsértse a békeszerződést,” amelyet a két ország 1979-ben írt alá.

Az izraeli központú Yedioth Ahronoth újság szerint Katz az egykori izraeli miniszterelnök, Menachem Begin halálának 33. évfordulójára rendezett megemlékezésen tette ezt a kijelentést.

Kratz elismerte Egyiptom státuszát, mint „a legnagyobb és legerősebb arab országot.” Habár hozzátette, „Nem fogjuk megengedni nekik (az egyiptomiaknak), hogy megsértsék a békemegállapodást. Nem fogjuk megengedni, hogy kárt tegyenek az infrastruktúrában. Ezzel [az üggyel] foglalkozunk, de a megállapodás létezik.”

Egyiptom egyelőre nem reagált Katz kijelentéseire.

A megjegyzések „a jobboldali elemek által terjesztett híresztelések közepette hangzottak el, amelyek szerint a békeszerződés ellenére az egyiptomi hadsereg váratlan támadásra készül Izrael ellen” – áll a jelentésben.

Ezek a híresztelések több izraeli között aggodalmat keltettek – állt a jelentésben.

Izrael politikai támadásai Egyiptom ellen

Az elmúlt hónapokban nem ez az első alkalom, hogy egy izraeli tisztviselő aggodalmát fejezte ki Egyiptom katonai beruházásai miatt.

Izrael ENSZ-nagykövete, Danny Danon szintén megkérdőjelezte Egyiptom védelmi beruházásait.

„Nincsenek regionális fenyegetéseik. Akkor miért van szükségük ennyi tengeralattjáróra és tankra?” – mondta el Danon január végén.

Válaszul Egyiptom állandó ENSZ-képviselője, Osama Abdel Khalek nagykövet határozottan megvédte Egyiptom katonai képességeit.

„A válasz világos, egyszerű és egyértelmű: olyan nagy és erős országoknak, mint Egyiptom, erős és képes hadseregre van szükségük, hogy átfogó nemzeti biztonságukat megfelelő és sokszínű fegyverzettel megvédjék.”

„Egyiptom volt az első [állam], amely békét teremtett a Közel-Keleten, és továbbra is stratégiai választásként elkötelezett mellette, de emellett erős hadsereggel és több ezer éves történelemmel rendelkezik” – hangsúlyozta ki Khalek, hozzátette, „Egyiptom katonai doktrínája védekező jellegű, de teljes mértékben képes az elrettentésre.”

1979. március 26-án Washingtonban Egyiptom és Izrael a Jimmy Carter amerikai elnök által közvetített, és amelyeket Anwar Sadat egyiptomi elnök és Menachem Begin izraeli miniszterelnök által 1978-ban aláírt Camp David egyezmények nyomán egy békeszerződét írtak alá.

Azonban az elmúlt hónapokban feszültség alakult ki a két ország között, mivel az izraeli tisztviselők folyamatosan azt javasolták, Egyiptom fogadja be Gáza lakosságát, amit Kairó elutasított.

Avigdor Lieberman, a jobboldali Yisrael Beiteinu párt vezetője azt javasolta, „Gáza palesztin lakosságának nagy részének áthelyezése a Sínai-félszigetre gyakorlati és hatékony megoldás lenne.”

Az izraeli ellenzéki vezető, Yair Lapid a múlt hónapban a washingtoni Foundation for Defense of Democracies (FDD) agytröszt rendezvényén tartott beszédében azt javasolta, Egyiptom akár 15 évre is vállalja Gáza ellenőrzését, cserébe több mint 150 milliárd dollárnyi külföldi adósságának eltörléséért.