“ Meg kell erősíteni a terrorellenes együttműködést Türkiye és Irán között”-jelentette be Recep Tayyip Erdoğan, aki megbeszélést folytatott Masoud Pezeshkian Irán elnökével Azerbajdzsánban.

Erdoğan és Pezeshkian találkozójára az Azerbajdzsánban, Hegyi-Karabah régióban található Khankendi városában megrendezett Gazdasági Együttműködési Szervezet (ECO) csúcstalálkozója margóján került sor. A találkozón a kétoldalú kapcsolatok és a regionális kérdések is napirendre kerültek – közölte a Török Kommunikációs Igazgatósága az X platformon.

Tartós stabilitás

Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök bejelentette, hogy tartóssá kell tenni az Irán és Izrael közötti tűzszünetet, és aláhúzta a vitás kérdések párbeszéd útján történő megoldásának fontosságát.

“Ankara kész vállalni a béke előmozdításával kapcsolatos felelősségeket, beleértve a közvetítői szerepet is, ha szükséges”-jelentette be Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök, arra is kitérve, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden területen, különösen a kereskedelemben történő fejlesztése mindkét ország számára előnyös lenne.

A Kommunikációs Igazgatóság nyilatkozata szerint a találkozón Erdoğan köztársasági elnök mellett több magas rangú tisztviselő is részt vett, köztük Hakan Fidan külügyminiszter, Omer Bolat kereskedelmi miniszter, Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter, Fahrettin Altun kommunikációs igazgató, valamint Akif Cagatay Kilic, Erdogan külpolitikai és biztonsági főtanácsadója.