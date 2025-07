A Gázai Vezetés Médiairodája által közzétett statisztikai jelentés szerint Izrael 2023. október 7-én megkezdett népirtó háborúja óta Gáza teljes területének több mint 88%-át elpusztította, valamint kétmillió palesztint kényszerített az otthonaik elhagyására.

A háború 650. napján közzétett jelentés szerint Izrael 125 ezer tonna robbanóanyagot vetett be Gáza ellen, az anyagi károk pedig meghaladják a 62 milliárd dollárt.

Ez a kegyetlen háború „2 millió civil erőszakos kitelepítéséhez” és a 360 négyzetkilométeres Gázai övezet 77%-ának megszállásához vezetett.

A jelentés szerint az eddig megölt vagy eltűnt palesztinok száma elérte a 67 880-at, akik között több mint 19 000 gyermek és 12 500 nő van. Az áldozatul esett nők közül 8 150 édesanya volt, a meggyilkolt gyerekek közül pedig 953 csecsemő.

A Gázai Egészségügyi Minisztérium, amely csak a kórházakba szállított holttesteket veszi számításba, a hivatalos halálos áldozatok számát 58 667 főben adta meg.

A hatóságok szerint a Médiairoda által közölt szám, illetve az Egészségügyi Minisztérium adatai közötti eltérés annak tudható be, hogy az előbbi a romok alatt rekedt és sorsuk továbbra is ismeretlen személyeket is beleszámította az összesítésbe.

A közleményben azonban kihangsúlyozták, közel 9 500 palesztin holtteste továbbra is a romok alatt hever.

A Médiairoda szerint az izraeli erők eddig 1 590 egészségügyi dolgozót, 228 újságírót és 777 humanitárius segélymunkást öltek meg. Emellett 2 613 palesztin családot teljes egészében töröltek a polgári nyilvántartásokból. Az alultápláltság következtében legalább 68 gyermek vesztette életét, illetve további 17 gyermek az otthonaikat elhagyni kényszerültek táborában uralkodó hideg következtében halálra fagyott.

A támadások következtében eddig 139 000 ember sebesült meg, ezek közül több mint

4 700 eset valamely testrész vagy testrészek amputációval végződött.

A jelentés szerint 44 500 gyermek veszítette el legalább az egyik szülőjét, valamint több mint kétmillió ember fertőző betegségekkel küzd a kitelepített övezetekben – ezek közül 71 000 esetet hepatitisként azonosítottak.

A Médiairoda továbbá azzal vádolja az izraeli erőket, hogy a temetőkből és a kórházakból elloptak 2 420 holttestet – köztük 362 egészségügyi dolgozó, 48 újságíró és 26 polgári védelmi munkatárs holttestét.

Izrael 38 kórházat és 96 elsődleges egészségügyi központot semmisített meg, 144 mentőautót vett célba, továbbá 156 iskolát teljesen, 382 iskolát pedig részben, de súlyos mértékben megrongált.

A jelentés szerint 833 mecsetet, 3 templomot és 40 temetőt is célba vettek. Összesen 223 000 lakóegységet romboltak le, és további 130 000 vált lakhatatlanná, amely következtében közel 288 000 család maradt otthon nélkül. A Médiairoda szerint 261 menedékhely is a támadás áldozatául esett.

Rendszerszintű éheztetés

A jelentés arra is kitért, hogy Izrael segélyelosztó pontokat támadva 877 civilt ölt meg és

5 666 személyt megsebesített. Emellett 139 napon keresztül akadályozta több tízezer segélyszállító teherautó bejutását az övezetbe.

Gáza mezőgazdasági szektora súlyos veszteséget szenvedett, a termőföldek 92%-ának megsemmisítése 2,2 milliárd dolláros kárt okozott. Az olyan alapvető infrastruktúrák – mint a vízellátás, az áram, a szennyvízkezelés és a műemlékek – szintén jelentős kárt szenvedtek.

Az izraeli hadsereg, amely figyelmen kívül hagyja a nemzetközi tűzszüneti felhívásokat, 2023. október 7. óta folytatja a Gáza elleni brutális támadásait, és közel 59 000 palesztint ölt meg, többségükben nőket és gyermekeket. A folyamatos bombázások elpusztították a térséget, éhínséget és járványokat idéztek elő.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, valamint a korábbi honvédelmi miniszter, Yoav Gallant ellen, a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Izrael ellen emellett a Nemzetközi Bíróságon népirtás vádjával is per folyik.