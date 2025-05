Heves esőzések árasztották el India technológiai fővárosának, Bengaluru egyes részeit, amelyek következtében legalább egy ember életét vesztette. Az eset ismét rávilágított a város hosszú ideje fennálló infrastrukturális problémáira, amelyek a város területének gyors ütemű terjeszkedése miatt alakultak ki.

Az India „Szilícium-völgyének” is nevezett déli város gyors növekedése következtében számos víz útját elzárták vagy szemétlerakónak használtak, ami minden évben vízállást okoz a heves esőzések idején.

Karnataka állam miniszterelnöke, Siddaramaiah hétfő este azt mondta: "A csapadékvíz-csatornák eldugultak, azok sekélyek és kicsik, ráadásul tele vannak sárral is.", hozzátette: "Az önkormányzati hatóságokat többször is utasították, hogy tisztítsák meg ezeket a csatornákat, és a munka még mindig folyamatban van".

Siddaramaiah szomorúnak nevezte, hogy egy nő életét vesztette több mint 10 millió lakosú állam fővárosában, Bengaluruban, míg a The Times of India kedden arról számolt be, hogy legalább három ember életét vesztette.

Indiát minden évben a monszun idején heves esőzések és hirtelen áradások sújtják. Szakértők szerint az éghajlati válság növeli ezeknek az eseményeknek a gyakoriságát és súlyosságát.