Orosz csapások miatt 12 ember vesztette életé Ukrajnában az éjszaka folyamán, jelentették a tisztviselők, miközben Kijev és Moszkva tűzharcot váltott a folyamatban lévő nagyszabású fogolycsere közepette.

A legutóbbi orosz csapások halálos áldozatai között három gyermek is volt, nyolc, tizenkét és tizenhét évesek, akik az északnyugati Zsitomir régióban vesztették életüket, közölték a hatóságok vasárnap.

Ukrajna katasztrófavédelmi szolgálata „terror éjszakájáról” számolt be, mivel Oroszország második egymást követő éjszaka indított nagyszabású légicsapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet is, miután péntekről szombatra virradóan ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta meg az országot.

A legutóbbi támadások közepette a két fél a legnagyobb fogolycserét hajtja végre azóta, hogy Moszkva 2022 februárjában teljes körű háborút indított, miközben az Egyesült Államok megpróbál közvetíteni egy tűzszünet érdekében, hogy véget vessen a három éve tartó háborúnak.

Ukrajna hadserege vasárnap kora reggel közölte, hogy 45 orosz rakétát és 266 támadó drónt lőtt le az éjszaka folyamán.

A nyugati Hmelnickij régióban négy, a Kijev régióban szintén négy, míg a déli Mikolajivban egy ember halálát jelentették. A katasztrófavédelem szerint a Kijev régióban négy ember vesztette életét, és 16-an megsérültek, köztük három gyermek, a „tömeges éjszakai támadás” során.

„A szankciók biztosan segítenek”

A főváros „támadás alatt áll”, de „a légvédelem működik” – mondta Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Eközben az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy egy tucat Moszkva felé tartó drónt semmisítettek meg. Moszkvában korlátozásokat vezettek be legalább négy repülőtéren, köztük a fő Sheremetyevo repülőtéren is, közölte az orosz polgári légiközlekedési hatóság.

Az újabb támadások azt követően történtek, hogy Oroszország péntekről szombatra virradóan 14 ballisztikus rakétát és 250 drónt indított, amelyek 15 embert sebesítettek meg.

Az orosz hadsereg szombaton közölte, hogy Ukrajna kedd óta 788 drónnal és rakétával támadta meg őket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap felszólította a nemzetközi vezetőket, hogy fokozzák nyomásukat Oroszországra.

„Valóban erős nyomás nélkül az orosz vezetésre, ez a brutalitás nem állítható meg. A szankciók biztosan segítenek” – mondta Zelenszkij a közösségi médiában, felszólítva az Egyesült Államokat, az európai országokat és „mindenkit a világon, aki a békét keresi”, hogy mutassák meg „eltökéltségüket” Moszkva háborújának megállítására.