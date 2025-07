Orosz drón- és tüzérségi támadások vették célba Ukrajna fővárosát és a keleti Donyecki régió városait, legalább öt ember halálát okozva és további 12 személyt megsebesítve – közölték ukrán tisztviselők.

A fővárosban a hatóságok szerint a drón támadások következtében a légiriadó órákon keresztül tartott, valamint egy 16 emeletes lakóépülelet tetején tűz tört ki.

Egyelőre nem érkezett információ arróll, hogy megsérült-e valaki.

„Kijevben egész este elhúzódó légiriadó volt egy orosz UAV-támadás miatt” – mondta el Tymur Tkacsenko, a város katonai adminisztrációjának vezetője. Vitalij Klicsko polgármester szintén megerősítette az incidenst.

Egy helyi médiában közzétett videón látható, ahogy a lakosok metróállomásokon keresnek menedéket.

Kelet-Ukrajnában Vadim Filaskin, a Donyecki Regionális Állami Adminisztráció vezetője elmondta, az orosz csapások több várost is érintettek, több lakóépületben, illetve az infrastruktúrában is kár keletkezett. Hozzátette, a támadások során drónokat és tüzérséget használtak, valamint az orosz erők továbbra is lakott területeket céloznak. A hatóságok szerint több civilt is evakuáltak.

Az állításokat független források nem tudták megerősíteni.

Oroszország nem nyilatkozott az esettel kapcsolatban.

Ukrán aggodalom az amerikai fegyverszállítások felfüggesztése miatt

Az Egyesült Államok döntése, miszerint felfüggeszti az ukrajnai fegyverszállítmányokat – beleértve a légvédelmi rendszereket is –, fokozta a feszültséget Kijevben, miközben Oroszország egyre intenzívebb drón- és rakétatámadásokat hajt végre az ország ellen. Egyes katonai elemzők szerint ezek a támadások a háború kezdete óta a legnagyobbak.

A Pentagon igyekezett csillapítani a helyzetet, azt állítva, hogy a lépés egy átfogóbb felülvizsgálat része, amely az amerikai fegyverexportot és az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget érinti, összhangban Washington változó védelmi prioritásaival.

Az USA elnöke, Donald Trump szintén megszólalt az ügyben, azzal vádolva Joe Biden elnököt, hogy kimerítette az ország fegyverkészleteit az Ukrajnába küldött nagy mennyiségű szállítmányokkal. „Biden kiürítette a készleteinket, hogy fegyvereket küldjön Ukrajnának – biztosítanunk kell, hogy nekünk is maradjon elég” – mondta el Trump. Hozzátette, bár az Egyesült Államok nem függesztette fel az Ukrajnának szánt fegyverek szállítását, a jelenlegi helyzet alapos értékelést igényel a megmaradt tartalékokkal kapcsolatban.