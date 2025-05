A TikTok videóktól az Instagram Reels-ig, a „dubai csokoládé” a trendek élére került, a legújabb internetes szenzációvá vált, amely milliók megtekintését, kedvelését és megosztását eredményezte.

A közösségi média influenszerei által fogyasztott csokoládéról készült felvételek vírusszerűen terjedtek az interneten, az emberek figyelmét világszerte felkeltve annak érdekében, hogy kipróbálják ezt az édes, roppanós textúrával rendelkező élményt.

A finomságot a Dubai székhelyű csokoládémester, Sarah Hamouda készítette a terhessége során. A brit-egyiptomi vállalkozó célja az volt, hogy valami többet hozzon létre, mint egy „tipikus” csokoládé.

„Őrület, ami történik” – idézték Sarah-t a világszerte érkező óriási reakciókra adott válaszként.

„Őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez globálissá válik” – tette hozzá egy interjúban.

De hogyan terjedt el globálisan a csokoládé?

A népszerűség nyomon követése

A dubai csokoládé trend hírnevének nagy részét a közösségi média felületeknek köszönheti, ahol az influenszerek, valamint az ételkedvelők egyaránt bemutatják egyedülálló textúráját és roppanós hangját. Csak a TikTok-on több millió megtekintést értek el olyan videók, amelyek bemutatják a csokoládé kielégítő ropogását, ahogy összetörik azt vagy beleharapnak.

Az Instagramon a trendhez kapcsolódó hashtag-ekkel milliós megosztásokat értek el, ezzel megszilárdítva a csokoládé helyét a globális ételkultúrában.

A csokoládé népszerűsége egy tűzszerűen elterjedt ASMR videó– az autonóm érzékszervi meridián válasz rövidítése, arra a fizikai érzésre utal, amit az emberek akkor éreznek, amikor stimuláló videókat nézne – megosztásával kezdődött. A videót a TikTok influenszer Maria Vehera tette közzé, amiben az autójában fogyasztotta el csokoládét ezzel több mint 56 millió megtekintést szerezve.

Számos más felhasználó is megosztotta saját reakcióit a különleges édességgel kapcsolatban, mióta Vehera közzétette a videóját, néhányan még receptleírásokat is készítettek annak érdekében, hogy otthon is elkészíthessék a finomságot.

A dubai csokoládé vonzereje abban rejlik, hogy egyedülálló módon ötvözi a hagyományos közel-keleti ízeket a modern cukrászati technikákkal. Sarah elmondása szerint több változatát az ismert regionális desszertek, mint a baklava és a künefe ihlette.

Miután a videó februárban felkapottá vált, a vállalkozás gyors növekedésnek indult – Sarah és férje az otthonukban kezdték el a csokoládé gyártását, ma már pedig egy 10 fős csapat dolgozik egy bérelt konyhában.

Az eredeti 200 grammos csokoládé rudak, amelyek darabonként 20 dollárba kerülnek, kizárólag a Deliveroo étkezési szolgáltatáson keresztül kaphatók, és az értékesítésük minden nap 14:00 és 17:00 óra között zajlanak. A pisztáciát, a mézszerű szirupot és finom ropogós rétegeket tartalmazó termék a baklava réteges, pelyhes textúráját idézi.

Mivel naponta mindössze 500 rendelés érhető el, a csokoládé rudak gyakran percek alatt elfogynak. Bár ez siker sztoriként tűnhet, Sarah-t online több kritika is érte.

A vásárlók csalódottságuknak adtak hangot a hiány miatt, és azt vádolják a márkát, hogy a korlátozott elérhetőséget marketingfogásként használja a felhajtás generálása érdekében.

A másolatból más márkák is profitálnak

A csokoládé másolatai, amelyeket gyakran a globális márkák készítenek, megpróbálják utánozni ezeket az ízeket és textúrákat.

Néhányan még rózsavízzel vagy grízes-diós töltelékkel is ízesítik termékeiket a künefe utánzása érdekében, ezzel egy vonzó csavart adva a klasszikus csokoládéélményhez.

Míg az eredeti trend mögött álló cég a szállításokat kizárólag Dubaira korlátozta, a globális piacon a másolatot készítő márkák nagy mértékben elterjedtek. Több ezek közül megpróbálja megőrizni az eredeti lényegét, miközben a nemzetközi ízlésekhez igazodik.

Szakértők azonban figyelmeztetnek, nem minden másolat felel meg a szabványoknak.

Vannak-e rejtett veszélyei a Dubai csokoládénak?

Bár a trend sokaknak örömet okoz, kérdéseket vet fel az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban, különösen a másolatok során.

Egy fontos kérdés, amelyet néhány egészségügyi szakértő is jelezett, a penészgombát termelő mérgező anyagok, az aflatoxinok jelenléte. Ezek különösen az olyan diófélékben, mint pisztáciákban találhatók.

Az aflatoxinok súlyos egészségügyi kockázatokkal hozhatók összefüggésbe, például májkárosodással és rákos megbetegedésekkel. Az aflatoxinok okozta májrák a rákos megbetegedések legagresszívebb, leghalálosabb formái közé tartoznak.

Szakértők szerint az aflatoxin és a különböző betegségek közötti összefüggéseket még nem bizonyították véglegesen.

„Nem vonhatunk le következtetéseket csupán az aflatoxin szemszögéből” – mondta el Rasim Alper Oral, a Bursa Műszaki Egyetem Mérnöki és Természettudományi Karának vezetője.

Oral arra is felhívja a figyelmet, hogy az aflatoxin évek óta aggasztó téma, valamint a szakértők között már jóval a dubai csokoládé trend elindulása előtt is vitatott téma volt.

„Az aflatoxin nemcsak a pisztáciákban található meg, hanem más diófélékben, illetve az azokból készült termékekben is, mint például a mogyoróvajban, valamint a szárított fügében, a sárgabarackban. Ezekben a termékekben még nagyobb kockázatot jelenthet, különösen a dióvajban és a krémekben.”

A professzor szerint az aflatoxin fokozott figyelembevétele „valószínűleg a termék aláásására és elítélésére irányul.”

A csokoládé rajongói számára azonban az aflatoxin csak egy apró kockázat, amelyet hajlandóak vállalni annak érdekében, hogy élvezhessék kedvenc édességüket. A vágyaik csillapítására pedig ott van a dubai csokoládé még egy ideig.