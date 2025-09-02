NAGYVILÁG
Öngyilkos merénylő támadott meg egy biztonsági létesítményt Északnyugat-Pakisztánban
Három tiszt megsérült, és a rendőrség szerint néhány fegyveres meghalt.
Öngyilkos merénylő támadta meg a biztonsági létesítményt Pakisztán északnyugati részén. / AA
2025. szeptember 2.

Egy nagy robbanás rázta meg Pakisztán északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományának Bannu körzetét kedd kora reggel, miután egy öngyilkos merénylő robbanóanyaggal megrakott járművel nekihajtott a Frontier Constabulary helyi központjának kapujának – közölte a rendőrség.

“A robbanást heves lövöldözés és több robbanás követte, mivel fegyveresek behatoltak a biztonsági létesítménybe”– mondta egy helyi rendőrtiszt, hozzátéve, hogy a biztonsági erők lezárták a területet, és jelenleg is folyik a művelet a fegyveresek ellen.

Egy helyi lakos elmondta, hogy a jármű darabjai szétszóródva hevertek a Kohat úton.

A rendőrség tájékoztatása szerint eddig három tiszt sérült meg, míg néhány fegyverest állítólag megöltek.

A rendőrség lezárta a csendőrség központjának környékét, és a lakosokat arra kérték, hogy maradjanak otthon, amíg a művelet be nem fejeződik.

