A kortárs muzeológiai megközelítések a gyűjtemény létrehozásával túlmutatnak a megőrzés fogalmán, és jelentős szerepet játszanak a kultúra átadásában. Ebben az oktatási megközelítésben a múzeumokat tematikusan lehet szervezni. Így a múzeum megszűnik olyan hely lenni, ahol csak néhány tárgyat gyűjtenek és állítanak ki. A múzeumok hatékony intézményi struktúrákká válnak mind a kultúra új generációknak való átadásában, mind pedig a kultúra különböző kultúrákban felnövő egyénekkel való megismertetésében. A múzeumokban sokféle témájú kulturális tárgyak találnak helyet, az ételtől a játékokon, a zenén át a mezőgazdaságig. Emellett olyan témákról is vannak múzeumi tervek, mint az egészségügy, a tudomány, a természet, az ipar, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a kultúrához.

Az étkezési szokások a különböző földrajzok és kultúrák szerint alakulnak. A társadalmak hiedelmei, rituálék, tömegrendezvények és sok más tényező befolyásolja a gasztronómiát és a konyhakultúrát, de lehet-e a gasztronómia a kultúra meghatározója is? Vagy megtalálhatja helyét egy hitrendszerben, és egy műalkotás tárgyává válhat?

Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című híres művében Jézus Krisztust és tanítványait egy hosszú asztalnál ábrázolja, amint együtt fogyasztják el utolsó vacsorájukat. A művész saját értelmezésével egészíti ki a történetet. A korszak és a földrajz hagyományainak és étkezési szokásainak másfajta ábrázolását nyújtja.

A Keresztapa-sorozat első filmjében Peter Clemenza szicíliai spagetti receptje paradicsomszósszal, húsgombóccal és kolbásszal felkeltette a helyi ízek iránt érdeklődők figyelmét. Az „Utazás Olaszországba” című filmben, amelyben két ínyenc utazása során Észak-Olaszország egyedülálló ízeit tapasztalja meg, a gasztronómia szerelmesei sokat megtudhattak a régió kulináris kultúrájáról. Ki tudja, hogy a francia legendás színész, Jean Reno főszereplésével készült „Séf” című film megismertette-e a mozinézőket a molekuláris gasztronómia fogalmával?

A városi életben az élelmiszer megszűnik alapvető emberi szükségletnek lenni, és a kellemes időtöltés és a társasági élet részévé válik. A szórakozás fogalma, amely a szórakozás és az étkezés összekapcsolásából született, az étkezési kultúrát a szórakozást szolgáló tevékenységként kezeli. A gasztronómiai túrák és múzeumok a szórakoztatás e formájának részét képezik. A gasztronómia a populáris kultúra része is. Andy Warhol, a pop art mozgalom egyik úttörője a híres levesesdobozokat a magas művészet tárgyává teszi azáltal, hogy kivonja őket a tömegkultúra részéből. Az ilyen példákat még sokszorosítani lehetne, de összefoglalva annyi bizonyos, hogy a művészet és a gasztronómia kölcsönhatásban van egymással. Szinte lehetetlen, hogy egy, a kultúrával ennyire összefonódott téma ne legyen egy múzeum témája.

A különböző régiók kulináris kultúrájának megtapasztalása ma már nem csak a helyi ételek kóstolásáról szól. Sok utazó az ételt mint kulturális elemet is szeretné megtapasztalni. Ezért fontos a régiók kulináris kultúrájának népszerűsítése. A gasztronómiai és konyhaművészeti múzeumok ezt a funkciót töltik be. A múzeumok különböző dimenziókban mutatják be a régió étkezési kultúráját. Számos részletet mutatnak be a felhasznált hozzávalóktól kezdve a konyhai eszközökön, a főzési módszereken át a prezentációs stílusokig. Néhány ilyen múzeum képes elmagyarázni egy-egy régióra jellemző termék minden aspektusát. Így hozzájárulnak egy helyi termék fenntarthatóságához, mint például a türkiyei Zavot Sajtmúzeum...

Az ENSZ Fejlesztési Programjának támogatásával létrehozott Zavot Sajtmúzeum egyszerre az első sajtmúzeum Türkiyében és az egyik legfontosabb gasztronómiai múzeum. A három részből álló múzeum első részében Kars sajttörténetét közvetítik képi és írott anyagokkal. A második részben a sajtkészítés módját ismertetik, míg a harmadik részben számos tárgyat, például rostos mérleget, cheddar-tartályokat és -tárolókat, gruyere-főzőeszközöket és élesztős hordókat állítanak ki. A Női élelmiszerbolt részlegben sajtkóstolásra is lehetőség van.

Kars, Anatólia egyik keleti városa több tucatnyi sajtfajtával rendelkezik. Az Európai Élelmiszerkódex előírásai szerint ezek közül csak három sajtot állítanak elő kereskedelmi forgalomban: az úgynevezett “kaşar”, a kars gravyer az ementálihoz hasonló török ​​sajt, bár a neve Gruyère-re utal, és a zsinór alakú jellegzetes török sajt. A többi sajtot a kars-i lakosok készítik háztartási fogyasztásra. Az a gondolat, hogy ezek a sajtok és egy kultúra feledésbe merül, amikor az idősebb generáció elhalálozik, napirendre tűzte az ökomúzeum ötletét. Így mind a helyi ízek, mind a kultúra megmaradt. Más szóval a múzeum betöltötte megőrzési funkcióját, bár a korábbi tapasztalatoktól eltérően.

A 2010-ben projektként indított Zavot Sajtmúzeum 2011 óta működik Boğatepe, korábban Zavod faluban, Kars városközpontjától egy órányira. A 93-as háború után az oroszok által Karsba telepített malakánok itt alapítottak tejgazdaságot. Miután az októberi forradalom után a malakánok visszatértek hazájukba, a helyiek folytatták a tejtermelésüket. Így Boğatepe falu a sajtgyártás szimbólumává vált.

A múzeumot egy olyan tejgazdaságban alakították ki, amelyet az 1880-as évek elején építettek, és amelyet hosszú évekig nem használtak. A Boğatepe Környezet és Élet Egyesület kezdeményezésére és a lakosság támogatásával felújított épületet múzeummá alakították át. A múzeumban láthatóak a falubeliek által adományozott néhány eszköz, például köpülő edények és kosarak, valamint tudomást szerezhetnek a kars gravyer az ementálihoz hasonló török ​​sajt- és kaskavölgyi sajtkészítés történetéről.

Az ilyen múzeumok másik példája az Adatepe Olívaolaj Múzeum. A nyugat-türkiyei Égei-tenger partján létesített múzeum Küçükkuyu város bejáratánál található a Çanakkale-İzmir autópályán. Az olajbogyó az anatóliai kultúra egyik legmélyebben gyökerező eleme. Az Adatepe Olívaolaj Múzeum alapítóit az a tény motiválta, hogy nem álltak össze erre vonatkozó anyagok. A múzeum 2001 óta minden évben látogatókat fogad a világ minden tájáról.

A történelmi szappanház épületének felújítása után a múzeumban többek között olajprések, az olajbogyószedéshez használt szerszámok, a termékek szállításához és tárolásához használt konténerek és néhány népművészeti tárgy is megtekinthető. Miközben meghallgatják az olajbogyó történetét a csemetéktől az asztalig, a termékek kóstolása a régióban készült friss kenyérrel „finom” múzeumi élményt nyújt a látogatóknak. A hagyományos olívaolajos szappankészítés szintén érdekes része ennek az élménynek.

Folytatjuk egy másik országból származó, hasonló megközelítéssel tervezett múzeumcsoporttal: I Musei del Cibo. Az olaszországi Parma, amely a gasztronómia területén az UNESCO Kreatív Városok Hálózatába tartozik, a világ vezető gasztronómiai és konyhaművészeti múzeumainak ad otthont. Az országosan és nemzetközileg elismert gombák, paradicsomok és csemegekészítmények mellett Pármában néhány helyi szinten ismert termék is megtalálható. A világhírű parmezán sajt Parma és Reggio Emilia városokról kapta a nevét.

A helyi termékek és a városi identitás közötti kapcsolatot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Természetesen egy termék minőségével erősíti az adott földrajzi terület imázsát. A múzeumokban, amelyeket e valóság figyelembevételével hoztak létre, néhány munkát végeznek a parmai gasztronómia és gasztronómiai kultúra védelmében. Az ezeket a múzeumokat összekötő útvonalnak köszönhetően, amelyek hozzáadott értéket képviselnek a helyi gazdaság és kultúra számára, a gasztronómiai turizmus is fejlődik. Az I Musei del Cibo növeli a helyi lakosság, különösen a fiatalok tudatosságát a régió kultúrájával kapcsolatban, miközben hozzájárul a környék gazdasági növekedéséhez. A kiállítás túlmutat a termeléshez használt eszközök bemutatásán, és célja, hogy történetet meséljen el. Az épületek, ahol a múzeumokat létrehozták, szintén olyan jelentőségteljes helyek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az étkezési kultúrához. Más szóval a múzeumi tervezés egy bizonyos kontextusban, holisztikus megközelítéssel történik. Ezzel a megközelítéssel a legtöbb gasztronómiai és konyhaművészeti múzeumban találkozhatunk. A látogatók megismerkedhetnek a sajtkészítéssel egy régi tejgazdaságban, az olajbogyó-termékekkel egy olyan üzemben, amelynek kertjében olajfák vannak, és a hústermékek előállításához használt hagyományos módszerekkel egy állatpiacon. Így lehetőségük nyílik megtapasztalni az étkezési kultúra és környezete közötti kapcsolatot.

Egy másik, az étkezési kultúrát népszerűsítő múzeum a belga Gourmet Múzeum és Könyvtár. Ez a liége-i kulturális intézmény a gasztronómia történetére összpontosító megközelítést mutat be. Az intézmény, amely a témával kapcsolatos legfontosabb belga könyvek gyűjteményével rendelkezik, egyben Európa egyik legnagyobb könyvtára. A könyvtárban, ahol rengeteg információhoz lehet hozzáférni a konyhaművészetről, néhány könyv témája igen érdekes: az élelmiszer-kémia és a gyermekfőzés...

A gasztronómiai és konyhaművészeti múzeumok azt a feladatot vállalják, hogy a társadalmi szokásokkal, földrajzzal, hitrendszerrel és sok más kérdéssel összefüggő konyhakultúrát átadják az új generációknak. Hozzájárulnak az étkezési kultúra fenntarthatóságához. Másrészt a gasztronómiai túrák a kulturális turizmus nélkülözhetetlen részévé válnak. Így a gasztronómiai idegenvezetés mint üzletág egyre szélesebb körben elterjedt. Az UNESCO Kreatív Városok Hálózatába a gasztronómia területén bevont városokban számos, a termelők, a helyi közigazgatás és a civil szervezetek által létrehozott múzeum várja a világ minden tájáról érkező látogatókat egy ízletes kulturális túrára.