Az Európai Unió az eddigi egyik „legerősebb” szankciócsomagot hagyta jóvá Oroszországgal szemben. A csomag tartalmazza az Északi Áramlat gázvezetékek importjának tilalmát és az olajexportra vonatkozó szigorúbb korlátozásokat. A nyilatkozatot az EU külügyi főképviselője adta pénteken.

"Határozottak vagyunk. Az EU jóváhagyta az eddigi egyik legerősebb szankciócsomagot Oroszországgal szemben" - közölte Kaja Kallas észt miniszterelnök az X platformon közzétett bejegyzésében:

"Az Északi Áramlat gázvezetékekből származó importot betiltjuk. Alacsonyabb plafonárat fognak alkalmazni az olajra. Fokozzuk a nyomást Oroszország hadiiparára, a kínai bankokra, amelyek lehetővé teszik, hogy megszegje a szankciókat, és a drónokban használt technológia exportjára„-jelentette be Kaja Kallas észt miniszterelnök.

Kallas rámutatott, hogy az EU szankciókat fog bevezetni az orosz „árnyékflotta” további 105 hajójára, és korlátozza az orosz bankok hozzáférését a nemzetközi finanszírozási forrásokhoz, és az orosz-ukrán háborút nevezte meg a Moszkvával szemben bevezetett szankciók fő okaként.

„Tovább csökkentjük a Kreml háborús költségvetését”-hangoztatta Kaja Kallas észt miniszterelnök, arra is kitérve, hogy az EU most először vett célba külföldi zászlót bejegyző szervezetet, és az orosz Rosznyeft legnagyobb indiai olajfinomítója is felkerült a szankciós listára.

„Szankcióink kiterjednek azokra is, akik ideológiailag befolyásolják az ukrán gyerekeket” - mondta Kallas,hozzátéve, hogy tovább növelik a költségeket, hogy az agresszió leállítása az egyetlen lehetőség legyen Moszkva számára”.