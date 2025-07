Dél-Európa az idei nyár első komoly hőhullámával néz szembe, amely során a hőmérséklet több mint 40°C-ra emelkedett Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában és Franciaországban. Ez széles körű egészségügyi figyelmeztetéseket váltott ki, valamint növelte az erdőtüzek kockázatát.

Portugáliában vasárnap az ország kétharmadát magas készültségbe helyezték, mivel a fővárosban, Lisszabonban a hőmérséklet elérheti a 42°C-t. A nemzeti meteorológiai szolgálat pedig figyelmeztetést adott ki az extrém tűzveszély miatt az ország nagy részére.

Spanyolország meteorológiai ügynöksége, az Aemet különleges riasztást adott ki, amely szerint a „nagyon magas és tartós hőmérsékletek” komoly veszélyt jelenthetnek a lakosságra, különösen a déli Sevilla városában, ahol szintén 42°C-ot mértek.

Az egészségügyi hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék a közvetlen napsütést, maradjanak hidratáltak, és figyeljenek az idősekre, valamint a krónikus betegségekkel élőkre.

Olaszországban az egészségügyi minisztérium az ország 27 nagyvárosából 21-et, köztük Rómát, Milánót és Nápolyt, vörös riasztás alá helyezett. Emellett számos régió, mint például Lazio, Toszkána és Umbria, bejelentette, hogy a legmelegebb órákban felfüggesztik a szabadtéri munkát. Szicíliában és Liguriában már bevezették a szabadtéri munkavégzés tilalmát, míg a szakszervezetek arra szólították fel a kormányt, hogy ezeket az intézkedéseket országos szinten is terjessze ki.

Franciaországban szintén felkészültek az extrém hőmérsékletekre, mivel az ország 101 megyéjéből 84-et hőhullám-riasztás alá helyeztek. Az országban várhatóan a hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot. Aude régiójában az erdőtüzek miatt egy kempinget és egy apátságot evakuáltak. Marseille-ben a nyilvános uszodákat ingyenesen megnyitották, ezzel segítve a lakosságot, hogy meg tudjanak birkózni a hőséggel.

Görögországban múlt hét csütörtökön Athéntól délre erdőtüzek pusztítottak. Öt területet evakuáltak, valamint a Poseidon ókori temploma közelében lévő tengerparti autópálya egy szakaszát lezárták a tűz miatt.

Eközben az Egyesült Királyságban borostyánszínű hő és egészségügyi riasztásokat adtak ki öt régióra – East Midlands, South East, South West, London és East of England – keddig, mivel hétfőn a hőmérséklet várhatóan eléri a 36°C-ot. Yorkshire and the Humber, valamint West Midlands területén továbbra is sárga riasztás van érvényben. A londoni tűzoltóság szintén figyelmeztetett a „súlyos” erdőtűzveszélyre a tartós szárazság miatt.

Mindezek a legutóbbi hőhullámok azt követően jelentkeztek, hogy a Copernicus, az EU éghajlatfigyelő ügynöksége megerősítette, 2025 márciusa volt a valaha mért legmelegebb március Európában, az átlaghőmérséklet 2,41°C-kal haladta meg az 1991–2020 közötti normát.