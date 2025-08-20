TÉRSÉGI HÍREK
Egy palesztin gyermek a földről rizsszemeket gyűjt
Gázában egy segélyelosztó központban egy palesztin gyermek a szétszóródott rizsszemeket gyűjtötte össze a földről.
Egy palesztin gyermek a földről rizsszemeket gyűjt / TRT Global
14 órája

Gázában egy segélyelosztó központban egy palesztin gyermek a szétszóródott rizsszemeket gyűjtötte össze a földről. A felvétel jól mutatja a blokád alatt álló övezetben az egyre mélyülő humanitárius válság helyzetét. 

Izraelt azzal vádolják, hogy az éheztetést, mint “háborús fegyver” használja, ezzel pedig egy bénító blokádot kényszerítve ki, amely megfosztja a civileket az élelemtől és a létfontosságú segélyektől.

