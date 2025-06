Irán rakétái több helyszínt is eltaláltak Izraelben, tüzeket okozva és megrongálva egy épületet, miután az izraeli légvédelemnek nem sikerült elfogni az iráni rakétákat.

Az izraeli hadsereg rádiója szerint több, Iránból indított rakéta csapódott be izraeli területen. Bár a hadsereg nem közölte, hogy pontosan hol csapódtak be az iráni rakéták, az Israel Hayom napilap arról számolt be, hogy az elsődleges értékelések szerint legalább két rakéta Jeruzsálem közelében és a Tel-Avivhoz közeli Sharon régióban ért földet.

A Channel 12 hírcsatorna jelentése szerint a rakétacsapások egy közép-izraeli épületben okoztak károkat, és a tűzoltók 20 kigyulladt jármű oltására vonultak ki.

Hírek szerint rakétatöredékek egy észak-izraeli épületet is eltaláltak, míg a lehulló rakéták és törmelékek számos tüzet okoztak nyílt területeken.

A térségben fokozódott a feszültség péntek óta, amikor Izrael légicsapásokat hajtott végre több iráni helyszínen, köztük katonai és nukleáris létesítményeken, amire Teherán válaszul megtorló csapásokat indított.

Az izraeli hatóságok szerint az iráni rakétatámadások következtében eddig legalább 24 ember vesztette életét, és több százan megsérültek.

Irán közölte, hogy az izraeli támadások során legalább 224 ember halt meg, és több mint 1000-en megsérültek.