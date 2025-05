Minden egy ártatlan vággyal kezdődött, hogy jól nézzen ki. Scarlett, egy 11 éves lány, aki imádta nézni a szépséginfluenszereket. Elbűvölte őt a ragyogó bőrük és a látszólag varázslatos bőrápolási termékeik. Hamarosan ez a csodálat megszállottsággá vált. Mindössze 10 éves korában Scarlett már a ráncok miatt aggódott. Arctisztító szerek, maszkok, permetek, hidratáló krémek – egy teljes rutint alakított ki.

Bár nem kellett sok idő, hogy a dolgok rosszra forduljanak. Egy éjszaka, miután felvitte a szokásos bőrápolási szereit, Scarlett arca égni kezdett, és a bőre hólyagos lett. Az általa használt termékeket felnőttek számára tervezték, és túl erősek voltak a fiatal, érzékeny bőrhöz. Scarlett a következményekkel még hónapokkal később is küzdött.

Scarlett története nem egyedülálló. Ez egy növekvő tendencia példája. Nyolc éves lányok is megjelennek a bőrgyógyászati rendelőkben vegyi égési sérülésekkel és allergiás reakciókkal. A népszerű trendek, mint például a #SephoraKids, hozzájárultak ehhez a megszállottsághoz, arra ösztönözve a lányokat, hogy olyan bőrápolási rutinokat próbáljanak ki, amelyek idősebb nők számára készültek. Habár az okozott károk nem csak fizikai jellegűek.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ez mentális megterheléssel is jár. Olyan internetes felületek, mint a TikTok és az Instagram, elárasztják a fiatal lányokat a tökéletes szépség képeivel, mint például hibátlan bőr és sima haj. Ezeket a képeket és videókat szűrők és egyéb szerkesztőprogramok fokozzák. Habár a fiatal lányok néha nem látják a kulisszák mögötti varázslatot, amely ezeket a tökéletes megjelenéseket teremti meg.

A nyomás, hogy megfeleljenek ezeknek a valótlan képeknek, káros hatással járhat. Kiterjedt kutatások kimutatták, a megjelenés iránti megszállottság károsíthatja az önértékelést. Ahogy a fiatal lányok próbálnak lépést tartani ezekkel a standardokkal, szorongással, önértékelési problémákkal és akár depresszióval is küzdhetnek a későbbiekben. Sokak számára a bőrápolás már nem csak a bőr gondozásáról szól – ez a beilleszkedésről is szól. Mia, egy 14 éves lány New Yorkból, nem törődött túl sokat a bőrápolással. Amikor nyolcadik osztályba került, hirtelen minden megváltozott. A lányok az iskolájában különböző bőrápolási rutint követtek, és a közösségi média influenszerei pontosan megmutatták neki, mit kell tennie ahhoz, hogy „beilleszkedjen”. Mint sok más fiatal lány, Mia is megtakarította a heti zsebpénzét, hogy luxus bőrápolási termékeket vásároljon. Megvette, amit kedvenc influenszereitől látott. Ami egyszerű kíváncsiságként kezdődött, az drága szokássá vált – permetek, szérumok, hidratáló krémek, mind magas kategóriás márkáktól. A termékek, amelyeket megvásárolt, többe kerültek, mint amit sok felnőtt valaha is költene. A bőrápolás már nem csak a jó kinézetről szólt; ez egyfajta beilleszkedést is jelentett. A influencerek személyessé tették a dolgot, mintha ugyanazoknak a termékeknek a birtoklása részesévé tenné az embert valami nagyobbnak.

Ez a bőrápolás iránti megszállottság ilyen fiatal korban egy szélesebb probléma része – a közösségi média hatása a fiatalokra. Mia, mint sok más korabeli lány, érdeklődött a „Készülj El Velem” videók iránt – ahol influenszerek alkalomszerűen megosztják rutinjaikat több millió követővel. Ezeket az influenszereket gyakran sponzorálják különféle márkák, annak érdekében, hogy a videóik még személyesebbnek tűnjenek. Mintha a tanács egy baráttól érkezne a másikhoz. Ami aggasztó, az az a részletesség és utasítás, amelyeket ezek a fiatal lányok az online oktatóvideókból kapnak. Lépésről lépésre tanítják őket, hogyan tökéletesítsék a megjelenésüket egy olyan korban, amikor még csak kezdik kialakítani identitásukat. Tanulmányok kimutatták, a megjelenés iránti megszállottság szorongást, depressziót és testképzavarokat okozhat. Miközben ez a megszállottság növekszik, a szépségipar pénzt keres ezen a tendencián.

A kutatások azt mutatják, hogy a 14 év alatti gyerekek most már nagy részét képezik a bőrápolási termékek értékesítésének, különösen a luxustermékek esetében. Sok termék, amelyet megvásárolnak, erős összetevőket tartalmaznak; mint például a retinol és a vegyi hámlasztók. Ezek az összetevők hosszú távon károsíthatják a fiatal bőrt. A bőrgyógyászok azt javasolják, hogy a gyerekek ragaszkodjanak az alapokhoz – csak egy gyengéd arc- és bőrtisztítószer, hidratálókrém és fényvédő. Minden más túl sok a fejlődő bőrüknek. A korukhoz nem megfelelő termékek használata olyan károkat okozhat, mint a korai öregedés és hegesedés.

Annak ellenére, hogy figyelmeztetnek a felnőtteknek szánt erős termékek fiatal bőrre gyakorolt veszélyeiről, sok cég továbbra is ezt a sebezhető közönséget célozza meg. Néhány országban, mint például Svédországban, szigorú törvények védik a gyerekeket. A tinédzsereknek szülői beleegyezésre van szükségük, hogy öregedésgátló termékeket vásároljanak. Máshol, például az Egyesült Államokban, Kaliforniában, az ilyen termékek 13 éven aluli gyerekek számára történő értékesítésének szabályozására tett kísérletek kudarcot vallottak.

Néhány szülő számára a csata otthon kezdődik. Sokan megdöbbennek, amikor meglátják, hogy gyermekeik mennyi bőrápolási terméke van. Néhányan, mint például Mia édesanyja, Sandra, drasztikus intézkedéseket hoznak, és kidobnak minden terméket, hogy megvédjék gyermekük bőrét és jólétét. Eleinte Mia feldúlt volt. De végül belátta anyja döntésének bölcsességét. Egy egyszerűbb rutinnal a bőre egészségesebb lett, és ami még fontosabb, magabiztosabbnak érzi magát. Scarlett édesanyja ezzel szemben nem volt tudatában a veszélynek, amíg túl késő nem lett. Még mindig emlékszik arra az éjszakára, amikor lánya arca megégett a termékektől, amelyeket a tökéletes bőr elérésére szántak. Látva lánya fájdalmát, óvatosságra intette őt. Ma már kiáll a bőrápolási piacon a gyerekek számára szigorúbb figyelmeztetések és nagyobb védelem mellett.

Ahogy a szépségipar tovább növekszik és a közösségi média hatása terjed, világos, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a fiatal lányokat az irreális szépség ideálóknak való megfelelés nyomásától. Mia és Scarlett történeteihez hasonló esetek egyre gyakoribbak. Habár néhány szülő közbelép, a szakértők egyetértenek abban, hogy a változásnak felülről kell érkeznie. Fel kell tennünk magunknak a kérdést: Mit tanítunk valójában a következő generáció számára? A szépségről van szó, vagy arról, hogy elfogadják önmagukat?