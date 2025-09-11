Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta, hogy a konzervatív amerikai kommentátor, Charlie Kirk halálos lövöldözése után őrizetbe vett gyanúsítottat kihallgatás után szabadon engedték.
„Az őrizetben lévő személyt a hatóságok kihallgatása után szabadon engedték” – írta Patel szerdán az X-en. „A nyomozásunk tovább folytatódik, és az átláthatóság érdekében továbbra is megosztjuk az információkat.”
A nyomozást az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium (DPS) és az FBI vezeti, együttműködve az Utah megyei ügyészséggel, az Utah megyei seriff hivatalával és a helyi rendőrségekkel.
További részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre, de korábban a sajtótájékoztatón a hatóságok az őrizetben lévő személyt „érdeklődésre számot tartó személyként” írták le.
„Van egy érdeklődésre számot tartó személyünk őrizetben. A nyomozás folyamatban van, de szeretném világossá tenni annak, aki ezt tette: Meg fogjuk találni, bíróság elé állítjuk, és a törvény teljes szigorával felelősségre vonjuk” – mondta Spencer Cox, Utah kormányzója az újságíróknak.
Amikor egy újságíró Patel állításáról kérdezte, miszerint egy gyanúsítottat elfogtak, Cox kitartott amellett: „Van egy érdeklődésre számot tartó személyünk őrizetben, akit jelenleg kihallgatunk.”
„Politikai merénylet”
Az Utah-i DPS által néhány órával később adott nyilatkozatban az eredetileg őrizetbe vett gyanúsítottat George Zinnként nevezték meg. Zinn ellen gyorsan vádat emeltek akadályoztatás miatt, majd szabadon engedték. Egy második gyanúsítottat, Zachariah Qureshit is őrizetbe vették, majd kihallgatás után szintén szabadon engedték.
„Jelenleg nincs kapcsolat a lövöldözés és ezen személyek között” – így áll az Utah-i DPS közleményében, hozzátéve, hogy az embervadászat folytatódik.
Cox azonban kitartott amellett, hogy Kirk meggyilkolása „politikai merénylet” volt. Elmondása szerint az eddig összegyűjtött információk alapján nincs arra utaló jel, hogy más személy is érintett lenne a lövöldözésben.
Beau Mason, az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium biztosa elmondta, hogy a gyanúsítottról szóló információk csak biztonsági kamerarendszer felvételeiből származnak, és figyelmeztetett, hogy a felvételek minősége gyenge.
„Van ilyen felvételünk, elemezzük, de ez biztonsági kamera felvétel, így sejthető, milyen a minősége” – mondta. „Tudjuk, hogy (a gyanúsított) teljesen sötét ruhát viselt, de ennél pontosabb leírásunk nincs.”
Arra a kérdésre, hogy az őrizetben lévő személy megegyezik-e a felvételeken látható személlyel, Mason így válaszolt: „Ezt próbáljuk most eldönteni.”
Az Utah-i DPS jelentése szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában úgy vélik, hogy a lövöldözés célzott támadás volt, amely során a lövöldöző egy épület tetejéről lőtt le a nyilvános esemény helyszínére, az egyetemi udvarra.
„További pontosításokat nem tudunk nyújtani, hogy megőrizzük a nyomozás integritását” –így áll a nyilatkozatban.
Félárbócra eresztették a zászlókat
Kirket szerdán, egy Utah állambeli egyetemi eseményen lőtték le halálosan. A közösségi médiában közzétett felvételek szerint Kirk több száz összegyűlt diákhoz beszélt az Utah Valley Egyetemen, amikor egy lövés hangja hallatszott, Kirk hátrahőkölt, és a diákok tömegesen menekülni kezdtek.
Egy másik, közelebbről készült videó azt mutatja, hogy egy golyó eltalálja Kirk nyakát, amit hirtelen, jelentős vérveszteség követ. A Timpanogos Regionális Kórházba szállították, ahol órákkal később halottnak nyilvánították.
Az Utah Valley Egyetem rendőrsége hat tisztet állított az esemény biztosítására, Kirk saját biztonsági csapatán kívül, amely állandóan vele utazik. Körülbelül 3000 ember vett részt az eseményen az egyetem szabadtéri udvarán.
Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy Kirk lövés következtében halt meg, mondván: „Már nincs köztünk.”
„A Nagy, sőt Legendás Charlie Kirk meghalt. Senki sem értette jobban vagy érezte közelebb magához az Egyesült Államok fiataljainak szívét, mint Charlie” – írta Trump a Truth Social közösségi platformján. „Mindenki szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs köztünk.”
Trump elrendelte, hogy az ország zászlóit félárbócra eresszék a politikai kommentátor tiszteletére.
Ismert volt konfrontatív egyetemi vitáiról
A 31 éves Kirk 2012-ben társalapítója volt a Turning Point USA-nak. A nonprofit szervezet célja, hogy konzervatív diákokat mozgósítson középiskolákban és egyetemeken. Küldetésük, hogy „azonosítsák, oktassák, képezzék és szervezzék a diákokat a fiskális felelősség, a szabad piacok és a korlátozott kormányzás elveinek előmozdítása érdekében.”
A szervezet, ahol Kirk ügyvezető igazgatóként dolgozott, kulcsszereplővé vált a republikánus politikában, rendszeresen nagy konferenciákat szervezett, és Trump körének magas rangú alakjait vonzotta. Kirk a Trump aláírásává vált MAGA (Make America Great Again) mozgalom egyik kulcsfigurájává vált.
A meggyilkolását követően a Turning Point USA nyilatkozatot adott az X-en, amelyben arra kérte az embereket, hogy tartsák tiszteletben Kirk családjának magánéletét és méltóságát, hozzátéve: „Fogadja őt irgalmas Megváltónk karjaiba, aki szenvedett és meghalt Charlie-ért.”
A chicagói külvárosokban született és nevelkedett Kirk otthagyta az egyetemet, hogy teljes munkaidőben politikai aktivizmussal foglalkozzon. Nagy követőtábort épített ki egyetemi események, közösségi média és a The Charlie Kirk Show, egy népszerű beszélgetős műsor és podcast révén.