Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta, hogy a konzervatív amerikai kommentátor, Charlie Kirk halálos lövöldözése után őrizetbe vett gyanúsítottat kihallgatás után szabadon engedték.

„Az őrizetben lévő személyt a hatóságok kihallgatása után szabadon engedték” – írta Patel szerdán az X-en. „A nyomozásunk tovább folytatódik, és az átláthatóság érdekében továbbra is megosztjuk az információkat.”

A nyomozást az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium (DPS) és az FBI vezeti, együttműködve az Utah megyei ügyészséggel, az Utah megyei seriff hivatalával és a helyi rendőrségekkel.

További részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre, de korábban a sajtótájékoztatón a hatóságok az őrizetben lévő személyt „érdeklődésre számot tartó személyként” írták le.

„Van egy érdeklődésre számot tartó személyünk őrizetben. A nyomozás folyamatban van, de szeretném világossá tenni annak, aki ezt tette: Meg fogjuk találni, bíróság elé állítjuk, és a törvény teljes szigorával felelősségre vonjuk” – mondta Spencer Cox, Utah kormányzója az újságíróknak.

Amikor egy újságíró Patel állításáról kérdezte, miszerint egy gyanúsítottat elfogtak, Cox kitartott amellett: „Van egy érdeklődésre számot tartó személyünk őrizetben, akit jelenleg kihallgatunk.”

„Politikai merénylet”

Az Utah-i DPS által néhány órával később adott nyilatkozatban az eredetileg őrizetbe vett gyanúsítottat George Zinnként nevezték meg. Zinn ellen gyorsan vádat emeltek akadályoztatás miatt, majd szabadon engedték. Egy második gyanúsítottat, Zachariah Qureshit is őrizetbe vették, majd kihallgatás után szintén szabadon engedték.

„Jelenleg nincs kapcsolat a lövöldözés és ezen személyek között” – így áll az Utah-i DPS közleményében, hozzátéve, hogy az embervadászat folytatódik.

Cox azonban kitartott amellett, hogy Kirk meggyilkolása „politikai merénylet” volt. Elmondása szerint az eddig összegyűjtött információk alapján nincs arra utaló jel, hogy más személy is érintett lenne a lövöldözésben.

Beau Mason, az Utah-i Közbiztonsági Minisztérium biztosa elmondta, hogy a gyanúsítottról szóló információk csak biztonsági kamerarendszer felvételeiből származnak, és figyelmeztetett, hogy a felvételek minősége gyenge.

„Van ilyen felvételünk, elemezzük, de ez biztonsági kamera felvétel, így sejthető, milyen a minősége” – mondta. „Tudjuk, hogy (a gyanúsított) teljesen sötét ruhát viselt, de ennél pontosabb leírásunk nincs.”

Arra a kérdésre, hogy az őrizetben lévő személy megegyezik-e a felvételeken látható személlyel, Mason így válaszolt: „Ezt próbáljuk most eldönteni.”

Az Utah-i DPS jelentése szerint a nyomozás jelenlegi szakaszában úgy vélik, hogy a lövöldözés célzott támadás volt, amely során a lövöldöző egy épület tetejéről lőtt le a nyilvános esemény helyszínére, az egyetemi udvarra.