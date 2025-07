Oroszország S-400 légvédelmi rendszereinek Indiába történő szállítása várhatóan három évvel késik az eredeti ütemtervhez képest – számolt be róla a The Times of India.

A kérdésről csütörtökön tárgyalt Andrei Belousov orosz védelmi miniszter és Rajnath Singh indiai védelmi miniszter. Egy pénteken kiadott hivatalos közlemény megerősítette, hogy a felek nemcsak a fennmaradó S-400 Triumf föld-levegő rakétarendszerek szállításáról, hanem India Su-30 vadászgépeinek modernizálási terveiről is egyeztettek.

Ez a megbeszélés a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Kínában tartott találkozója keretében zajlott. Az új ütemterv hatással van egy 2018-ban aláírt, 5,4 milliárd dolláros megállapodásra, amely szerint India 2024-ig öt S-400 ezredet kapott volna a Rosoboronexporttól, Oroszország állami fegyverszállítójától.

Egyetlen S-400 ezred általában két ütegből áll, és 128 rakétával van felszerelve, amelyek akár 380 kilométeres távolságban lévő légi fenyegetések ellen is bevethetők. A rendszer radar egységeket és terepjáró szállítójárműveket is tartalmaz.

A The Times of India szerint a fennmaradó szállítások most 2027-ig elhúzódnak. Az újság arról számolt be, hogy a negyedik ezred várhatóan jövőre érkezik, míg az ötödik 2027-ben.

Oroszország légvédelmi rendszere, beleértve az S-400-at, komoly terhelésnek van kitéve a Nyugat által támogatott Ukrajnával folytatott több mint hároméves háború miatt. India korábban jelentős vásárlója volt az orosz védelmi termékeknek, beleértve a Su-30 vadászgépeket, amelyeket 1996-ban kezdett el beszerezni. Azonban az utóbbi években Újdelhi egyre inkább a nyugati és izraeli fegyvergyártók felé fordult.

Május elején India és Pakisztán rakétákat lőttek egymásra, és vadászgépeik hatalmas légi harcban vettek részt. Pakisztán több indiai vadászgépet is lelőtt, köztük francia gyártmányú Rafale gépeket.