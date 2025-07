Donald Trump, amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megvonja a szövetségi támogatást New Yorktól, ha a demokrata polgármesterjelölt, Zohran Mamdani a megválasztása esetén nem „viselkedik megfelelően”.

Trump a Fox News-nak vasárnap adott interjúban figyelmeztette Mamdanit, aki június 24-én nyerte meg a demokrata előválasztást.

„Ha ő lesz a polgármester, én leszek az elnök, és megfelelően kell viselkednie, különben nem kapnak pénzt. Meg kell tennie a helyes lépéseket” – mondta Trump.

Trump fenyegetését New York bármelyik jövőbeli polgármesterére kiterjesztve azt mondta: „Bárki is legyen New York polgármestere, megfelelően kell viselkednie, különben a szövetségi kormány nagyon keményen fog fellépni ellene anyagilag.

Trump nemrég különböző államokat és egyetemeket fenyegetett szövetségi támogatás megvonásával, ha nem tesznek eleget politikájának.

Mamdanit „kommunistának” nevezte, és megdöbbenését fejezte ki esetleges győzelme miatt.

„Ő egy kommunista. Szerintem ez nagyon rossz New York számára” – mondta.

„Ez megdöbbentő” – mondta, hozzátéve: „Azt szoktam mondani, hogy soha nem lesz szocialista ebben az országban, nem, de kommunista lesz.”

Mamdani a keddi előválasztáson legyőzte a nagy esélyesnek tartott volt kormányzót, Andrew Cuomót, ezzel esélyessé vált arra, hogy New York városának első muszlim polgármestere legyen.

A demokrata jelölt nyíltan támogatta Palesztinát és bírálta Izraelt. A Bowdoin College-ban megalapította Diákok a Palesztinai Igazságosságért nevű szervezetet, és 2023-ban csatlakozott éhségsztrájkhoz, amelyet a Fehér Ház előtt tartottak, követelve a gázai tűzszünetet.