A globális katonai pilóta nélküli légi járművek (UAV) piaca drámai változáson megy keresztül. Az amerikai székhelyű Center for a New American Security (CNAS) nemrégiben kiadott jelentése szerint Türkiye részesedése a legnagyobb a világpiacon a fegyveres UAV-k és drónok beszerzése tekintetében, és e téren vezető szerepet tölt be.

Ez a növekedés új korszakot nyitott az UAV-k globális elterjedésében, megelőzve olyan korábbi vezető országokat, mint az Egyesült Államok és Izrael.

A CNAS e hónap elején közzétett jelentése szerint 2018 óta Türkiye, Kína és az Amerikai Egyesült Államok összesen 69 harci drónt adott el 40 eltérő országnak.

Ezen eladások 65 százalékát Türkiye, 26 százalékát Kína, míg mindössze 8 százalékát az Egyesült Államok adta.

Türkiye vezető szerepének okai

Szakértők szerint Türkiye drónpiaci vezető szerepe mögött Ankara elkötelezettsége a hazai védelmi ipar iránt áll.

“Türkiye sikere a fejlett UAV-k kifejlesztésében közvetlen eredménye annak, a védelmi ágazat erőfeszítéseket tett a külföldi technológiához való hozzáférés útjában álló akadályok leküzdésére, különösen olyan kritikus időszakokban, amikor a hagyományos szövetségesek, mint az Egyesült Államok és Izrael, korlátozták a technológia átadását vagy megtagadták az értékesítést” - mondta Murat Aslan docens, a Hasan Kalyoncu Egyetem politikatudományi tanszékének professzora.

Aslan emlékeztetett, hogy az első drónok egyszerű rendszerek voltak, amelyeket főként felderítési, megfigyelési és tűztámogatási feladatokra használtak.

“Idővel azonban az UAV-k olyan kifinomult platformokká fejlődtek, amelyek képesek különféle hasznos terhek hordozására, ami jelentősen megnövelte szerepüket a modern hadviselésben.”- tette hozzá.

A védelmi ipar szerepe

Türkiye vezető szerepe a globális UAV-piacon az olyan védelmi vállalatok sikerén alapul, mint a Baykar, a Roketsan és az Aselsan.

A Baykar Bayraktar TB2 típusú UAV-ja az ország UAV-technológiai sikereinek szimbólumává vált, különösen az Azerbajdzsán és Örményország közötti karabahi háború idején.

A Bayraktar TB2 mellett a Baykar által kifejlesztett Akinci UAV fejlettebb, jóval nagyobb magasságot elérő drón és tovább erősíti Türkiye helyzetét, mint a fejlett technológiájú UAV-k gyártója.

Egy kihívásokkal teli utazás

Türkiye útja a csúcsra nem volt könnyű. Kezdetben nehézségekbe ütközött az alkatrészek beszerzésében, ezért úgy döntött, hogy saját maga gyártja a rendszereket.

Aslan megjegyezte, hogy Türkiyének komoly akadályokkal kellett szembenéznie az UAV-k fejlesztése során.

“Az 1990-es években, amikor Türkiye meg akarta vásárolni az izraeli Heron UAV-t, üzemeltetési korlátok merültek fel. Például a rendszereket nem török, hanem izraeli személyzetnek kellett üzemeltetnie” - mondta Aslan.

Ez a függőség és a külföldi UAV-októl való valós idejű hírszerzés késedelme arra késztette Türkiyét, hogy elindítsa saját UAV-gyártási programját.

A védelmi ágazat jelentős szereplői, mint például a Roketsan és az Aselsan, szintén hozzájárultak Türkiye fejlődéséhez ebben a folyamatban. Míg a Roketsan rakétarendszerekre és az UAV-k fegyverzetének integrálására szakosodott, addig az Aselsan fejlett repüléselektronikai, kommunikációs és elektronikus hadviselési rendszereken dolgozik, amelyek növelik az UAV képességeit.

2022-ben hat ország első alkalommal lépett be az UAV-piacra, és mindegyikük a Baykar Bayraktar TB2-t választotta. Ez megszilárdította Türkiye vezető szerepét a globális piacon.

Sikert ért el a saját erőnek köszönhetően

A hazai műszaki és termelési kapacitás javítása fontos lépés volt a török UAV-gyártásban.

Aslan rámutat, hogy Türkiye diverzifikálja az alkatrészeket, vagy megkezdi azok hazai gyártását, hogy leküzdje a kritikus beszerzési problémákat.

“Annak ellenére Türkiyének a kulcsfontosságú alkatrészek beszerzését korlátozó intézkedésekkel kellett szembenéznie, sikerült multiplikátor-hatást elérnie a termelésben. Különösen nagy lendületet vett, miután rájött, hogy a külföldi rendszerektől való függés nem garantálja a nemzetbiztonságot” – jelentette be.

Az olyan egyedi tervezésű és képességű UAV-k, mint az ANKA kifejlesztése jelentős fordulópontot jelentett a török védelmi iparban.

2021-ben Kínát maga mögött hagyva a török drónexport jelentős növekedést mutatott. A Baykar a 2000-es évek eleje óta termelésének 83 százalékát exportálta, és 2022-ben 1,8 milliárd dollár értékben importált termékeket.

A CNAS jelentése hangsúlyozza, hogy az amerikai és izraeli uralom az UAV-piacon „már régen véget ért”, és Türkiye, Kína és Irán kedvezőbb alternatívái veszik át a vezető szerepet.

Ez a tendencia jelentősen megnövelte a fegyveres UAV-k globális elterjedését, és Türkiyét az élvonalba helyezte.

Türkiye vezető szerepet tölt be a katonai UAV-gyártásban, amelyet olyan vállalatok irányítanak, mint a Baykar, a Roketsan és az Aselsan, és ez tükrözi a katonai erő globális egyensúlyának szélesebb körű változásait. Az olyan gazdaságos, fejlett technológiájú UAV-k, mint a Bayraktar TB2 és az Akinci, átalakítják a modern hadviselést, és Türkiyét központi szereplővé teszik ebben a kritikus védelmi ágazatban.

A Hasan Kalyoncu Egyetem professzora, Aslan hangsúlyozza, hogy a felfegyverzett UAV gyártása nemcsak a platformról szól, hanem a platformon használt lőszerekről és vezérlőrendszerekről is.

“A Roketsan fontos szerepet játszott a fejlett lőszerek kifejlesztésében. Az Aselsan viszont elektromos és elektronikus támogatást nyújtott, a Havelsan pedig kifejlesztette a szükséges szoftvereket.