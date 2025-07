Az Egyesült Államok „terrorszervezetnek” nyilvánított egy titkos csoportot, amelyet az áprilisban az elmúlt évtizedek leghevesebb indiai-pakisztáni összecsapásához vezető Kasmírban végrehajtott támadásért tettek felelőssé.

Az USA külügyminisztere, Marco Rubio közleményében a The Resistance Front (TRF) nevű csoportot az ENSZ által is „terrorizmussal” vádolt Lashkar-e-Taiba (LeT) szervezet „előretolt egységeként és megbízottjaként” jellemezte.

Rubio emellett kijelentette, ez, a „terrorizmus” megjelölés „a Trump-kormányzat elkötelezettségét tükrözi a nemzetbiztonsági érdekeinek védelme, a terrorizmus elleni harc, valamint az igazságszolgáltatás megvalósítása iránt a Pahalgamban történt támadás ügyében.”

Az áprilisban történt pahalgami támadás során a fegyveresek 26 embert, többségében hindut öltek meg.

India külügyminisztere, Subrahmanyam Jaishankar az X közösségi média felületén Washington döntését „az indiai-amerikai terrorellenes együttműködés erős megerősítéseként” jellemezte.

A TRF, amely kezdetben magára vállalta a pahalgami támadást, korábban kevésbé volt ismert. A közfelháborodás fokozódásával azonban a csoport visszavonta a felelősségvállalását.

A Pahalgamban történt erőszak az 1999 óta zajló legsúlyosabb indiai-pakisztáni konfliktussá fokozódott, amely során mindkét oldalon több mint 70 ember életét vesztette a négy napig tartó összecsapásokban.

Az összecsapások során Pakisztán több indiai repülőgépet, köztük Rafale vadászgépeket is kilőtt.

A kasmíri kérdés

Az India által ellenőrzött Kasmírban a felkelők 1989 óta harcolnak az újdelhi kormányzat ellen. A többségében muszlim vallású kasmíriak a Pakisztánhoz való csatlakozást, valamint egy önálló, független állam kialakítását támogatják.

India a kasmíri felkelést „Pakisztán által támogatott terrorizmusnak” nevezte. Ezzel szemben Pakisztán, valamint több kasmíri is úgy véli, a harc egy jogos szabadságharc. A konfliktusban több tízezer civil, felkelő és állami katona meghalt.

Pakisztán emellett kihangsúlyozta, hogy a kasmíri nép az ENSZ-felügyelet mellett tartandó népszavazási igényét kizárólag politikailag, erkölcsileg és diplomáciailag támogatja.