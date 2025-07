Kína részlegesen feloldotta a japán tengeri élelmiszerekre vonatkozó, évek óta fennálló és azonnali hatályba lépett teljes tilalmat – közölték a kínai vámhatóságok.

A Kínai Vámügyi Főigazgatóság vasárnapi közleménye szerint a döntést azt követően hozták meg, hogy hosszú távú nemzetközi és független kínai mintavételezés, valamint a kibocsátott szennyvíz megfigyelése során nem találtak rendellenességeket.

Ugyanakkor 10 japán prefektúrából, köztük a Tokióból és Fukusimából származó vízi termékek továbbra sem léphetnek be az országba.

A teljes tilalmat azt követően vezették be, hogy a Tokyo Electric Power Company (Tepco) 2023 augusztusában megkezdte a sérült Fukusima Daiichi atomerőműből származó, kezelt radioaktív szennyvíz kibocsátását a Csendes-óceánba.

A tilalom részleges feloldásáról szóló döntés azután született meg, hogy a japán kormány ígéretet tett a Kínába exportált termékek biztonságának és minőségének biztosítására.

Az exportőröknek a japán kormány által kiállított igazolásra lesz szükségük, amely igazolja a radioaktív anyagokra vonatkozó ellenőrzést a Kínába irányuló export esetében.

Japán közölte, továbbra is arra fogja ösztönözni Kínát, hogy szüntesse meg a tilalmat a 10 prefektúra esetében – számolt be a The Japan Times.