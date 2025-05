Az amerikai elnök, Donald Trump megnövelt vámjai az összes amerikai acél- és alumíniumimportra hatályba léptek, fokozva az Egyesült Államok javára történő globális kereskedelmi normák átrendezésére irányuló kampányt, amelyre Európa gyorsan válaszolt.

Trump lépése, amely az amerikai acél- és alumíniumgyártók védelmét erősíti, 25 százalékos globális vámot szabott ki az összes fémimportra, valamint a vámokat több száz, fémekből készült termékre, például csavarokra, anyákra, buldózerpengékre és üdítős dobozokra is kiterjesztette.

Az Európai Bizottság szinte azonnal reagált az elnök ezen rendeleteire, és bejelentette, jövő hónaptól 26 milliárd euró (28 milliárd dollár) értékű amerikai árura vet ki ellen-vámokat.

A bevezetett általános vámokat az USA olyan közeli szövetségesei, mint Kanada, Nagy Britannia és Ausztrália is kritizálták. Kanada kölcsönös lépéseket fontolgatott, míg a brit üzleti és kereskedelmi miniszter, Jonathan Reynolds, kijelentette, „minden lehetőség az asztalon van” a nemzeti érdekek védelme érdekében.

A vámhatáridő előtti napokban némi dráma is kialakult, amikor Trump kedden azzal fenyegette meg Kanadát, hogy megduplázza az acél- és alumíniumexportjára kivetett vámot. Trump azonban elállt ettől a tervtől, miután Ontario premiere, Doug Ford beleegyezett abba, hogy felfüggeszti tartománya döntését, amely 25 százalékos pótdíjat vetett volna ki az Egyesült Államok Minnesota, Michigan és New York államaiba irányuló villamosenergia-exportjára, amíg az amerikai vámokat el nem törlik.

A Fehér Ház szóvivője az amerikaiak számára elért „győzelemként” jellemezte az Egyesült Államok nyomását Kanadára.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Ügynöksége már jóval az éjféli határidő előtt a kvótarendszer alapján leállította a vámmentes belépésre jogosult importokat. Egy közleményben tájékoztatta a szállítókat, miszerint a kvótapapírokat helyi idő szerint kedden 16:30-ig kell feldolgozni az amerikai belépési kikötőkben, különben a teljes vámot fogják felszámolni.

Az ipari csoportok örömmel fogadták a vámok visszaállítását

Az amerikai acélgyártók örömmel fogadták a lépést, hiszen ez Trump eredeti, 2018-as fémvámjait állítja vissza, amelyeket számos országkivétel, kvóta és termékspecifikus mentesség gyengített meg.

„Az évek óta kihasznált vámkiskapuk bezárásával Trump ismét felpörgeti az acélipart, amely készen áll Amerika újjáépítésére” – mondta el az Acélgyártók Szövetségének elnöke, Philip Bell.

„A módosított vám biztosítja, hogy az amerikai acélgyártók továbbra is új, magas fizetésű munkahelyeket teremthessenek, és nagyobb beruházásokat hajthassanak végre, tudván, hogy nem fogják őket tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok aláásni” – tette hozzá.

Kanada energiaügyi minisztere, Jonathan Wilkinson, a Reutersnek elmondta, Kanada nem vámjellegű intézkedéseket is bevezethet, például korlátozhatja az olajexportot az Egyesült Államokba, vagy exportvámokat vethet ki az ásványokra, ha az amerikai vámok továbbra is fennmaradnak.

Kína továbbra is a második legnagyobb alumínium- és alumíniumból készült termékek szállítója, de már most is magas vámokkal szembesül az állítólagos dömping és támogatások ellensúlyozására, valamint Trump az elmúlt hónapban a fentanil-kereskedelem miatt egy új, 20 százalékos vámot is kivetett az országra.