Oroszország elutasítja a tárgyalást az ukrajnai külföldi intervenció lehetőségéről – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján.

A Kreml pénteken kijelentette, hogy külföldi katonai kontingensek nem biztosíthatnak biztonsági garanciákat Ukrajna számára, hangsúlyozva, hogy jelentős előkészítő munkára van szükség, mielőtt Moszkva és Kijev között magas szintű tárgyalásokra kerülhetne sor a háború lezárásáról.

A megjegyzések egy nappal azután hangzottak el, hogy 26 ország ígéretet tett arra, hogy háború utáni biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának, beleértve a nemzetközi erők szárazföldi, tengeri és légi műveleteit.

„Biztosíthatják-e Ukrajna biztonsági garanciáit külföldi, különösen európai és amerikai katonai kontingensek? Határozottan nem” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az állami RIA hírügynökségnek a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

„Ez nem szolgálhat olyan biztonsági garanciaként Ukrajna számára, amely elfogadható lenne országunk számára” – tette hozzá.

Biztonsági intézkedések a háború lezárására

Annak ellenére, hogy az amerikai elnök, Donald Trump megpróbált közvetíteni egy megállapodást, kevés jel utal arra, hogy a háború – amely Oroszország 2022 februári offenzívája óta már harmadik évébe lépett – közeledne a megoldáshoz.

Peszkov szerint Ukrajna számára minden szükséges biztonsági biztosíték már benne foglaltatik a 2022-ben Isztambulban tartott béketárgyalások keretében. Ez a javaslat azt tartalmazta, hogy Ukrajna lemond a NATO-tagsági törekvéseiről, és semleges, nukleáris fegyverektől mentes státuszt fogad el, cserébe az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország biztonsági garanciáiért.