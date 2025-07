A Török Külügyminisztérium határozottan elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Türkiye nem támogatta a Hágai Csoport által a július 15–16-án Kolumbiában tartott ülés után kiadott közös nyilatkozatot. A minisztérium „alaptalannak” nevezte az említett állításokat, illetve egy dezinformációs kampány részének minősítette azokat.

A szombaton kiadott írásos nyilatkozatban kihangsúlyozták, hogy a nemzetközi találkozókon elfogadott közös nyilatkozatokhoz való csatlakozás meghatározott eljárási rend és időbeosztás szerint történik.

„Az ilyen jellegű kérdésekben tapasztalattal és ismerettel rendelkező mindenki tudja, hogy a nemzetközi találkozókon elfogadott határozatokhoz és közös nyilatkozatokhoz való csatlakozás többnyire meghatározott ütemezés szerint történik. A Bogotában tartott találkozó végén előkészített Közös Nyilatkozathoz az országok 2025. szeptember 20-ig csatlakozhatnak. Jelenleg a találkozón részt vevő 30 ország közül mindössze 12 jelezte csatlakozási szándékát” - áll a török külügyminisztérium közleményében.

Hozzátették, „A találkozó végén közzétett Közös Nyilatkozat egyes pontjai olyan intézményközi egyeztetést igényelnek, amelyek országunk nemzetközi jogi kötelezettségei szempontjából elengedhetetlenek. Ennek keretében a csatlakozás előtt szükséges, hogy az érintett valamennyi intézményünk és szervezetünk elvégezze az ehhez szükséges előkészületeket. Lényegében a Közös Nyilatkozatban megfogalmazott intézkedések túlnyomó többségét országunk már most is alkalmazza. Türkiye, ahogyan eddig is, ezután is a leghatározottabb módon támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely a palesztinok jogainak védelmét szolgálja. Azt tanácsoljuk, hogy Türkiye Gázára vonatkozó politikáját ne hiányos ismereteken és rosszindulatú hozzáálláson alapulva értékeljék.”