Egy hírszerzési jelentés szerint állítólagos merényletet terveznek a megválasztott ecudori elnök, Daniel Noboa ellen, amely következtében Ecuador kormánya a „legmagasabb készültségi szintet” rendelt el.

„Határozottan elítélünk és visszautasítunk minden olyan kísérletet, amely az elnök, az állami hatóságok vagy a közszolgálati tisztviselők életének veszélyeztetésére irányul” –így áll a Kormányzati Minisztérium az X-en közzétett hivatalos nyilatkozatában.

„Az állam legmagasabb készültségi szinten van” – tették hozzá.

A hírszerzési jelentések szerint Mexikóból és más országokból bérgyilkosok érkeznek Ecuadorba abból a célból, hogy „terrortámadásokat” hajtsanak végre, valamint „erőszakos tüntetésekkel utcai zavargásokat” szítsanak.

A nyilatkozatban „bűnszervezeteket” szerepeltek, amelyek „a választásokon vereséget szenvedett politikai szektorokkal összejátszva” cselekszenek, bár konkrét neveket nem említettek.

„Ezek a cselekmények nemcsak a kormány destabilizálására irányulnak, hanem Ecuador demokráciájának, szuverenitásának, békéjének és jogállamiságának aláásására is” – így áll a közleményben.

A minisztérium szerint a fegyveres erők, a nemzeti rendőrség és a hírszerző ügynökségek összehangoltan dolgoznak a fenyegetések felderítésén és „semlegesítésén.”

„Teljes erővel fogunk válaszolni – eltökéltségünket próbára teszik. Ne feledjék: győzni fogunk, és továbbra is győzni fogunk.”

„Választási csalás”

A bejelentés az országban növekvő politikai feszültségek közepette érkezett.

Noboa április 13-án a második fordulóban legyőzte Luisa Gonzalezt, amely következtében Gonzalez „groteszk választási csalással” vádolta meg őt.

Ecuador választási tanácsa és nemzetközi megfigyelők elutasították Gonzalez állításait.

A Gonzalezt támogató mexikói elnök, Claudia Sheinbaum nem ismerte el Noboa győzelmét.

Miután a Noboa elleni állítólagos merénylet tervéről szóló jelentés napvilágot látott, Mexikó Külügyminisztériuma visszautasított mindenféle érintettségre vonatkozó feltételezést: „Országunk mindig is a be nem avatkozás elvét követte, és ezt továbbra is így teszi.”

Kolumbia szintén nem ismerte el hivatalosan az eredményt. Noboa, akit május 24-én iktatnak be, azzal a kihívással néz szembe, hogy stabilizálja az országot, amelyet kartellerőszak sújt, és ahol az év elején óránként egy gyilkosságot jelentettek.