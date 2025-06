A Bazan Group haifai-öbölben található olajfinomítójának minden műveletét felfüggesztették, miután egy iráni rakétatámadás során három ember életét vesztette.

A támadás során súlyosan megrongálták a létesítmény energiaellátási infrastruktúráját.

„A létesítményekben keletkezett károk következtében az erőmű jelentős károkat szenvedett, ezért a finomító és leányvállalatok összes létesítményét leállították”-így áll a Tel-Aviv-i Értéktőzsde nyilatkozatában.

A vállalat hozzátette, hogy az Izraeli Villamosenergia Társasággal együttműködve dolgoznak az energiaellátás helyreállításán.

A The Times of Israel szerint az iráni rakéták vasárnap késő este csapódtak be a Bazan finomító komplexumba, megrongálva a csővezetékeket. Bár a vállalat közölte, hogy tovább tart az olajfinomítás, megerősítette, hogy más műveleteket leállítottak.

A támadásra azután került sor, hogy pénteken Izrael több iráni helyszínt, köztük katonai és nukleáris célpontokat bombázott. Teherán válaszul rakétatámadásokat indított izraeli területek ellen.

Az izraeli hatóságok szerint legalább 24 ember vesztette életét, és több százan megsérültek az iráni támadások óta péntek óta.

Irán viszont arról számolt be, hogy legalább 224 ember halt meg, és több mint 1 000-en megsérültek az izraeli támadások következtében.