Az év végéhez közeledve folytatódnak a palesztinok elleni erőszakos izraeli támadások a Gázai övezetben és a megszállt Ciszjordániában. Eközben semmi jele a tűzszünetnek, hogy véget érjen az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus.

A Gázai övezetben és a megszállt Ciszjordániában soha nem látott mértéket öltött a vérontás. Több mint 35 000 palesztint öltek meg 2024-ben, amiaz utóbbi idők leghalálosabb évei közé tartozik az izraeli megszállás és a cionista agresszió 1948-as kezdete óta. Ukrajna a történelem egyik legvéresebb oldalát élte át, mindkét oldalon 67 000 halálos áldozattal.

Libanonban még mindig tart a törékeny 60 napos tűzszünet a Hezbollah és Izrael között, amely november végén kezdődött. Az év során azonban közel 4000 libanoni halt meg, és a Netanjahu-kormány többször is megsértette a tűzszünetet különböző indokokkal.

Szíriában meglepő fordulat következett be november végén, amikor az ellenzéki erők egy 11 napos intenzív hadjárat során váratlanul megdöntötték az Aszad-rezsimet.

A Fegyveres Konfliktusok Helyszíne és Eseményadatok (ACLED) projekt szerint összesen 233 000 ember vesztette életét. Ez a szám 30 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 2019 óta az erőszakos cselekmények száma megduplázódott, és a világon minden nyolcadik ember konfliktust élt át. Az ACLED szerint Palesztinát érintette leginkább ez az erőszak.

Az elmúlt 2024 év a legszörnyűbb év volt a palesztin nép számára, és ebben az évben több mint egy évszázadnyi cionista elnyomás és mészárlás háttérbe szorult. A könyörtelen erőszak hátterében felcsillant a remény a Hamász és Izrael közötti tűzszünetre, mindkét fél részt vett a katari tárgyalásokon.

Az elmúlt héten Izrael Katz izraeli védelmi miniszter úgy jellemezte a tárgyalások jelenlegi szakaszát, hogy „a legközelebb kerültünk egy túszalkuhoz” a 2023. novemberi megállapodás óta, amelyben több mint 100 izraeli túszt cseréltek ki izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokra.

E fejlemények ellenére az elemzők továbbra is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Izrael megszünteti a Gázai övezet megszállását. A The New York Times nemrégiben megjelent jelentése szerint Izrael 19 katonai támaszpontot létesített a földközi-tengeri területen. Emellett az izraeli erők gyakorlatban szétválasztották Gáza északi és déli részét, és egy nagy katonai struktúrát hoztak létre a központban.

Gázai támadás

Kamel Hawwash palesztin professzor, író és politikai elemző úgy látja, hogy Izrael egyre növekvő katonai jelenléte a „tartós megszállás” jele. „Izrael nem fogja elhagyni Gáza egyetlen részét sem, mert ki fogja őket kivinni?” - mondta a TRT Worldnek, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok és a Nyugat támogatja Tel-Avivot.

Közvetlenül október után az izraeli vezetők bejelentették szándékukat, hogy teljesen kiűzik a palesztinokat a Gázai övezetből. Hawwash habozott a mostani műveletet a teljes megsemmisítésre tett kísérletként jellemezni, de azt mondta, hogy Izrael az USA és az Egyesült Királyság támogatásával „gyorsan rájött, hogy bármit megtehet”.

Október 2023 óta az izraeli támadások több mint 45 ezer palesztint öltek meg, köztük 14 500 gyermeket, és több mint 106 ezren megsebesültek. „Mind az 1,1 millió gázai gyermeknek sürgős védelemre és mentális egészségügyi támogatásra van szüksége” - írta Catherine Russell, az UNICEF ügyvezető igazgatója egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Orosz-ukrán háború

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus rendkívül véres időszakának tanúja volt a 2024-es év. Az orosz erők jelentősen nyomultak előre Ukrajna keleti régióiban, és előnyt szerzett Kijev városában, miközben Volodimir Zelenszkij kormánya váratlan ellentámadást indított válaszul Moszkva megerősített offenzívájára, és elfoglalta az oroszországi Kurszk régió egyes részeit.

Az orosz védelmi minisztérium adatai szerint 2024-ben Moszkva erői összesen mintegy 4500 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, naponta átlagosan 30 négyzetkilométert nyomulva előre. Az utóbbi időben az orosz erők megszilárdították ellenőrzésüket Kelet-Ukrajna kulcsfontosságú területei felett, közeledve a stratégiai fontosságú Pokrovszk városához.

Drámai fejlemény történt az elmúlt héten Moszkvában. Egy robbanás a Kreml közelében megölte Igor Kirillovot, egy magas rangú orosz tábornokot, aki Oroszország radiológiai, vegyi és biológiai egységét vezette. Ukrajna vállalta a felelősséget a támadásért.

Szergej Markov orosz politológus, Vlagyimir Putyin korábbi tanácsadója szerint Kirillovot nemcsak Ukrajna, hanem az Egyesült Államok is célkeresztbe vette. „Ez az amerikaiak bosszúja volt ellene” - mondta Markov a TRT Worldnek, megjegyezve, hogy Kirillov az Egyesült Államok ukrajnai vegyi és biológiai tevékenysége ellen kampányolt.

Egy 2022-ben tartott beszédében Kirillov a Pentagon ukrajnai tevékenységét „az illegális katonai és biológiai kutatások fedőszervének” nevezte, és az amerikai Demokrata Párt tagjait azzal vádolta, hogy ők finanszírozzák az ukrajnai biológiai fegyverekkel kapcsolatos tevékenységeket. „Ez a Pentagon egyik kulcsfontosságú vállalkozója” - mondta Kirillov, rámutatva a Pentagon Metabiota nevű vállalkozójára, amely mögött Hunter Biden befektetési alapja áll.

Ukrajna azzal vádolta Kirillovot, hogy vegyi fegyvereket vetett be saját lakossága ellen.

A 2024-es évben az ukrajnai Kurszk térségében is nagyszabású, határokon átnyúló műveletre került sor. A Wall Street Journal ezt „a második világháború óta az első külföldi inváziónak nevezte orosz területre”. Célja az volt, hogy demonstrálja Kijev ellenállóképességét, és hangsúlyozza a folyamatos nyugati katonai támogatás szükségességét.

Történelmileg Kurszk, a második világháborúban a náci Németország és a Szovjetunió közötti legnagyobb páncélos csata helyszíne, 2024-ben ismét szimbolikus csatatérré vált. Ezzel a művelettel a Zelenszkij-kormány egyértelmű üzenetet küldött a NATO-országoknak: Ukrajna továbbra is ellenállónak bizonyul, és megérdemli a fokozott fegyverzeti támogatást.

Izraeli támadások Libanon ellen

Idén az izraeli agresszió nem korlátozódott Gázára, hanem kiterjedt a szomszédos Libanonra is. Libanon továbbra is szenved a Tel-Aviv által évtizedeken át folytatott invázióktól és határokon átnyúló támadásoktól.

A Libanon elleni izraeli támadások szeptemberben kezdődtek. Izrael sokakat megölt és ezreket megsebesített a titkos taktikaként alkalmazott robbanószerkezetekkel és csipogó készülékekkel. Az elmúlt hónapban Benjamin Netanjahu miniszterelnök elismerte, hogy Izrael áll a halálos támadások mögött.

Szeptember végén Izrael légicsapásokat indított a Hezbollah vezetői és magas rangú libanoni politikai személyiségek ellen. Ezekben a támadásokban egy izraeli csapásban meghalt Hasszán Naszrallah, a Hezbollah régóta vezetője. Október elején megölték Hashim Safiyeddint, a Hezbollah egyik magas rangú vezetőjét is, akit Naszrallah utódjának vártak.

Októberben az izraeli szárazföldi erők bevonultak Libanonba. Ez volt Izrael első szárazföldi behatolása Libanonba a 2006-os Hezbollah-Tel-Aviv katonai konfliktus óta, és ez volt a hatodik izraeli megszállás a Földközi-tenger keleti részén fekvő kis államban. Az izraeli megszállás és támadások több ezer libanoni életét oltották ki és több mint 16 000 embert sebesítettek meg.

November 27-én a Hezbollah és Izrael tűzszüneti megállapodást kötött, amelyben mindkét fél győztesnek nyilvánította magát. A libanoni hatóságok szerint azonban az izraeli erők több mint 200 alkalommal sértették meg ezt a törékeny tűzszünetet.

Az Aszad-rezsim vége

Az egész évben zajló véres összecsapások ellenére a szíriai Baasz-rezsim és Bassár el-Aszad uralmának végét jelentette a 2024-es év. Az Aszad-rezsim a 13 évig tartó brutális polgárháború alatt több mint 500 000 embert ölt meg, és elnyomással és erőszakkal kitelepítették az ország lakosságának csaknem felét.

A 2011-es arab tavasszal kezdődött, elhúzódó polgárháborúban az Aszad-rezsim ellen harcoló, Oroszország és Irán által támogatott fegyveres ellenzéki csoportok soha nem tudtak teljes győzelmet aratni. Ehelyett elmenekültek a rezsim támadásai elől, és az északnyugat-szíriai Idlíb tartományba vonultak vissza.

November végén a Hayat Tahrir al-Sham (Hayat Tahrir al-Sham) vezette ellenzéki csoportok villámoffenzívát indítottak a rezsim ellen. Észak-Szíriában az offenzíva Aleppó, az ország egyik legnagyobb és legtörténelmibb városának elfoglalásával ért véget. Ezt követően Hama városa, amely sokáig a rezsimellenes érzelmek fellegvára volt, szintén az ellenzék ellenőrzése alá került. Hama az 1960-as évek óta az Aszad család elnyomó uralmának célpontja volt.

Olyan városok, mint Aleppó és Hama gyors elfoglalása, amelyek a polgárháború alatt végig nem voltak ellenzéki ellenőrzés alatt, az Aszad-rezsim összeomlását jelezte. December 8-án az ellenzéki csoportok ellenállás nélkül behatoltak Damaszkuszba, Szíria ősi fővárosába. A rezsim hadserege teljesen eltűnt, Bassár el-Aszad pedig családjával együtt Moszkvába menekült.

A rezsim összeomlását követően az ellenzéki csoportok ideiglenes kormányt alakítottak. Ennek élére Mohammed al-Bashir került, mint új miniszterelnök és Ahmed al-Sharaa, a HTS vezetője. Ez a folyamat eddig nagyrészt békésen zajlott, és reménysugár volt a háborútól megfáradt nemzet számára.

„Ez üzenet az összes elnyomottnak és forradalmárnak szerte a világon. Az igazság győzni fog, és a nép győzni fog minden igazságtalanság és vérontás ellenére. Ne veszítsék el a reményt” - mondta Omar al-Hariri, egy Daraa-ban élő szíriai újságíró a TRT Worldnek.”

Egyéb konfliktusok: Szudán és Mianmar

A szíriai véres polgárháború vége ellenére 2024-ig a világ más, nagy áldozatokkal járó konfliktusai még messze nem oldódtak meg.

Szudán a világ egyik legnagyobb menekültválságának színhelye, ahol 20 hónapja tart a polgárháború. A szudáni katonai erők és egy félkatonai csoport közötti konfliktus az ország lakosságának 30 százalékát kitelepítette. Emellett az egyre súlyosbodó éhínség több millió embert érintett, miközben a konfliktus több mint 24 000 ember halálát okozta.

Mianmar a katonai junta uralma alatt növekvő erőszakkal zárta az évet. Ahogy a katonai rezsim és a kormányellenes erők közötti összecsapások tovább eszkalálódtak, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki az ország legfőbb katonai vezetője ellen. Ez a lépés azonban távolról sem csillapította a feszültséget az országban, hanem tovább szította a konfliktusokat.