Erdoğan támogatja Irán önvédelemhez való jogát az Izraellel folytatott konfliktusban

A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan a Közel-Keleten zajló konfliktusokkal kapcsolatban adott nyilatkozatában kihangsúlyozta, támogatja Irán önvédelemhez való jogát Izraellel szemben.

A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan az Ankarában megrendezésre került AKP frakcióülésen elmondta, „Iránnak Izrael e banditizmusával, ezzel az állami terrorizmussával szemben való önvédelme teljesen természetes, legitim és jogszerű jog.”

Ezek a kijelentések abban az időszakban hangzottak el, amikor Izrael fokozta támadásait Irán és annak térségbeli szövetségesei ellen.

A konfliktus súlyosságára rámutatva Erdoğan bírálta Izrael vezetését is,

„Netanjahu a népirtás bűnében már rég túlszárnyalta a zsarnok Hitlert. Reméljük, hogy a sorsa nem lesz ugyanaz.” Hozzátette, „Mind Gázában, mind Szíriában, Libanonban, Jemenben, valamint szomszédunk Iránban is mindent megteszünk azért, hogy ez az embertelen agresszió véget érjen.”

„Terrortámadások”

Erdoğan Izrael tetteinek humanitárius vonatkozásaira is kitért.

„Akik támogatják Izraelnek ezt az elbizakodottságát, és akik hallgatnak, azok keze és homloka egyaránt bemocskolódott a lemészárolt civilek, a megölt csecsemők és gyerekek vérével – és ez a vérfolt soha nem fog onnan eltűnni.”

A térség stabilitásával kapcsolatos aggodalmakkal kapcsolatban az alábbiakat mondta:

„Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük Izrael Irán ellen irányuló terrorcselekményeit. Minden intézményünk és minden illetékes munkatársunk készenlétben áll az esetleges türkiye-i következményekkel szemben.”

„Népünk legyen nyugodt. Kormányként következetesen szem előtt tartjuk Türkiye érdekeit, nyugalmát, rendjét és biztonságát” – tette hozzá.

„Mindenféle negatív forgatókönyvre felkészültünk, és továbbra is felkészülünk.”

A Közel-Keleten zajló erőszakos eseményekkel szembeni globális hallgatást is elítélte Erdoğan:

„Sajnálatos módon az egész világ, minden nemzetközi intézmény – élükön az ENSZ-szel – az államok is hallgatnak, sőt, egyesek nyíltan támogatják ezt a banditizmust.”

Erdoğan sürgetve a felelősségvállalást a konfliktus regionális kihatásaira is rámutatott.

„Izrael agressziójának megfékezése létfontosságú az egész világ és az emberiség számára. Habár a történtekből – szomszédunk Iránt is beleértve – a térség minden országának tanulságot kell levonnia.”

Az elnök megerősítette Türkiye elkötelezettségét a béke és a diplomácia iránt, továbbá kihangsúlyozta, hogy az e célra tett erőfeszítések folytatódni fognak:

„Folytatni fogjuk a harcot Izrael agressziójának megállítása érdekében. Növelni fogjuk a kezdeményezéseinket a térség békéjének megteremtése érdekében. Nem fogjuk megszakítani diplomáciai kapcsolatainkat, sem telefonos diplomáciánkat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megakadályozzunk egy mindannyiunkat sújtó katasztrófát.”