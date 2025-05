Washington, DC — Pasukan keselamatan negara Presiden AS Donald Trump secara tidak sengaja berkongsi rancangan perang yang didakwa sebagai rahsia tertinggi dengan ketua pengarang majalah The Atlantic melalui aplikasi pemesejan Signal. Turut termasuk dalam kumpulan itu ialah Naib Presiden JD Vance, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth, dan penasihat keselamatan negara Mike Waltz.

Dalam artikel mengejutkan pada Isnin bertajuk " The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans ", Jeffrey Goldberg mendedahkan bahawa beliau tidak sengaja ditambahkan ke dalam kumpulan yang membincangkan rancangan serangan udara terhadap kumpulan Houthi di Yaman awal bulan ini.

Goldberg menulis dalam The Atlantic bahawa dunia mengetahui pada pukul 2 petang (waktu tempatan) 15 Mac bahawa AS melancarkan serangan ke atas Yaman, tetapi beliau sudah mengetahui dua jam sebelumnya bahawa serangan akan berlaku.

"Alasan saya tahu ini adalah kerana Pete Hegseth, setiausaha pertahanan, menghantar mesej rancangan perang kepada saya pada pukul 11:44 pagi. Rancangan itu termasuk maklumat terperinci tentang senjata, sasaran, dan masa serangan."

Beliau berkata pemimpin keselamatan negara AS menambahnya ke dalam kumpulan sembang mengenai serangan tentera di Yaman. Semuanya bermula apabila pengguna yang dikenal pasti sebagai Michael Waltz menghantar permintaan sambungan pada 11 Mac melalui Signal.

Dua hari kemudian, beliau menerima notifikasi lain "bahawa saya akan dimasukkan ke dalam kumpulan sembang Signal" yang dinamakan "Houthi PC small group".

"Seperti yang diketahui—tetapi saya akan mengatakannya juga—saya tidak pernah dijemput ke mesyuarat jawatankuasa utama Rumah Putih, dan dalam banyak tahun saya melaporkan hal ehwal keselamatan negara, saya tidak pernah mendengar mesyuarat seperti itu diadakan melalui aplikasi pemesejan komersial," tulisnya dalam The Atlantic.

Seorang wakil CIA, penasihat Trump Stephen Miller, dan Ketua Staf Rumah Putih Susie Wiles juga disenaraikan dalam kumpulan itu, tambahnya.

Tekanan pada laluan perkapalan

Goldberg berbincang dengan rakan sekerja tentang kemungkinan kempen maklumat palsu asing tetapi yakin dengan kesahihan kumpulan itu apabila "bom mula jatuh."

Goldberg menambah bahawa beliau "tidak percaya bahawa penasihat keselamatan negara presiden boleh menjadi begitu cuai dengan memasukkan ketua pengarang The Atlantic dalam perbincangan dengan pegawai kanan AS, termasuk naib presiden."

Goldberg meninggalkan kumpulan itu selepas serangan ke atas Yaman.

Sementara itu, jurucakap Majlis Keselamatan Negara Brian Hughes memberitahu The New York Post bahawa rantaian Signal itu "nampaknya adalah rantaian mesej yang sah, dan kami sedang menyiasat bagaimana nombor tidak sengaja ditambahkan ke dalamnya."

"Rantaian ini menunjukkan penyelarasan dasar yang mendalam dan teliti antara pegawai kanan," tambah Hughes. "Kejayaan operasi Houthi membuktikan bahawa tidak ada ancaman kepada tentera atau keselamatan negara."

Presiden Donald Trump membalas media mengenai laporan itu pada hari Isnin, menyatakan, "Saya tidak tahu apa-apa mengenainya. Anda memberitahu saya tentang ini buat pertama kalinya."

Ahli undang-undang Demokrat marah dengan pelanggaran keselamatan itu dan menyerang pentadbiran Trump. Senator Chris Coons menulis di X bahawa "setiap pegawai kerajaan dalam rantaian teks ini telah melakukan jenayah."

"Kecuaian yang ditunjukkan oleh kabinet Presiden Trump sangat mengejutkan dan berbahaya. Saya akan meminta jawapan segera daripada pentadbiran," kata Senator Jack Reed.

Serangan AS ke atas Yaman

Serangan pertama AS ke atas Yaman di bawah Presiden Trump membunuh sekurang-kurangnya 53 orang dan mencederakan 101, menurut laporan Houthi, dengan kebanyakan yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak.

Selepas itu, Waltz berkata serangan itu "menyasar beberapa pemimpin Houthi dan menghapuskan mereka," manakala Hegseth berjanji kempen peluru yang "tidak henti-henti" sehingga serangan Houthi berhenti.

Beberapa bulan selepas perang Israel di Gaza, Houthi Yaman menyasarkan kapal yang mereka katakan "berkaitan dengan Israel atau menuju ke Israel" di Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, dan sejauh Lautan Hindi, sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin.

Dalam tahun lalu, mereka menyerang lebih 100 kapal, menenggelamkan dua, menimbulkan tekanan besar pada perdagangan dan laluan perkapalan di rantau tidak stabil itu, serta mengalihkan laluan maritim penting antara Asia dan Eropah dari Terusan Suez ke laluan lebih panjang mengelilingi Afrika.

Dalam satu serangan tahun lalu, Houthi dilaporkan menyerang kapal Israel MSC Unific di Laut Arab, kapal tangki minyak AS Delonix di Laut Merah, kapal pendaratan Britain "Anvil Point" di Lautan Hindi, dan kapal Lucky Sailor di Laut Mediterranean.