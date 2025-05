Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyeru Washington untuk pertimbangkan semula potongan drastik terhadap pembiayaan kesihatan global, dengan memberi amaran bahawa penghentian secara tiba-tiba ini mengancam jutaan nyawa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus memberi amaran pada hari Isnin bahawa gangguan terhadap program HIV global sahaja boleh mengakibatkan "lebih daripada 10 juta kes tambahan HIV dan tiga juta kematian berkaitan HIV".

"Kami meminta AS mempertimbangkan semula sokongannya terhadap kesihatan global," katanya kepada pemberita.

Selain mencetuskan pengunduran AS daripada WHO selepas kembali ke Rumah Putih pada Januari, Presiden AS Donald Trump telah putuskan untuk membekukan hampir semua bantuan asing AS, termasuk bantuan besar-besaran untuk meningkatkan kesihatan di seluruh dunia.

Perubahan mendadak oleh negara yang secara tradisional menjadi penderma terbesar ini telah menyebabkan komuniti kemanusiaan global berada dalam keadaan kacau-bilau.

Tedros memberi amaran bahawa potongan terhadap pembiayaan langsung kepada negara melalui Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID) dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) akan memberi kesan besar.

Perjuangan selama bertahun-tahun melawan pelbagai penyakit, dari HIV hingga campak dan polio, akan terjejas teruk, katanya.

‘Gangguan serius’

"Kini terdapat gangguan serius terhadap bekalan diagnostik malaria, ubat-ubatan, dan kelambu yang dirawat dengan racun serangga akibat kehabisan stok, penghantaran tertangguh, atau kekurangan dana," kata Tedros.

"Selama dua dekad yang lalu, AS telah menjadi penderma dwipihak terbesar dalam memerangi malaria, membantu mencegah anggaran 2.2 bilion kes dan 12.7 juta kematian," katanya.

"Jika gangguan ini berterusan, kita mungkin akan melihat 15 juta kes tambahan malaria dan 107,000 kematian tahun ini sahaja, yang akan mengembalikan kemajuan selama 15 tahun."

Bagi HIV, keadaannya adalah serupa, katanya.

Penghentian hampir semua pembiayaan untuk inisiatif anti-HIV AS yang dipanggil PEPFAR telah menyebabkan "pemberhentian serta-merta perkhidmatan rawatan, ujian, dan pencegahan HIV di lebih daripada 50 negara," kata Tedros.

"Lapan negara kini mengalami gangguan besar terhadap terapi antiretroviral dan akan kehabisan ubat dalam beberapa bulan akan datang," katanya.

"Gangguan terhadap program HIV boleh menghapuskan kemajuan selama 20 tahun, menyebabkan lebih daripada 10 juta kes tambahan HIV dan tiga juta kematian berkaitan HIV."

Ketua WHO juga menekankan kesan terhadap perjuangan melawan tuberkulosis, dengan memberi amaran bahawa sembilan negara telah melaporkan "kegagalan dalam perolehan dan rantaian bekalan ubat TB, yang membahayakan nyawa penghidap TB".

‘Berisiko’

"Selama dua dekad yang lalu, sokongan AS terhadap perkhidmatan TB telah membantu menyelamatkan hampir 80 juta nyawa," kata Tedros, sambil menambah bahawa "keuntungan itu juga berisiko".

Pada masa yang sama, mengenai vaksin, beliau menekankan bahawa Rangkaian Global Campak dan Rubella WHO yang terdiri daripada lebih 700 makmal, yang dibiayai sepenuhnya oleh AS, "menghadapi penutupan yang akan berlaku".

"Ini berlaku pada waktu yang paling tidak sesuai apabila campak sedang kembali," katanya, sambil menyatakan bahawa vaksin campak dalam 50 tahun yang lalu telah menyelamatkan hampir 94 juta nyawa.

"Tindakan sekarang mengancam nyawa," kata ketua vaksin WHO, Kate O'Brien, kepada wartawan.

"Apa yang kita lihat sekarang hanyalah meletakkan asas untuk ratusan ribu kematian yang akan berlaku setiap tahun secara berlebihan."

Tedros memuji Washington kerana "sangat murah hati selama bertahun-tahun", dan berkata ia "sememangnya... dalam haknya untuk memutuskan apa yang disokongnya, dan sejauh mana".

Tetapi, katanya, "AS juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa jika ia menarik balik pembiayaan langsung kepada negara, ia dilakukan dengan cara yang teratur dan berperikemanusiaan yang membolehkan mereka mencari sumber pembiayaan alternatif".

"Jika AS memutuskan untuk tidak memulihkan pembiayaan langsung kepada negara, kami memintanya untuk terlibat dalam dialog dengan negara-negara yang terjejas supaya rancangan dapat dibuat untuk beralih daripada bergantung pada pembiayaan AS kepada penyelesaian yang lebih mampan, tanpa gangguan yang mengorbankan nyawa."

Tedros berkata bahawa tanpa mengira sama ada Washington memulihkan pembiayaannya, "penderma lain perlu tampil", begitu juga "negara-negara yang bergantung pada pembiayaan AS".

"WHO telah lama menyeru semua negara untuk meningkatkan perbelanjaan kesihatan domestik secara beransur-ansur, dan itu kini lebih penting daripada sebelumnya."