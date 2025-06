Tel Aviv dan Tehran bertukar serangan peluru berpandu, Trump pertimbang tindakan ketenteraan

Tel Aviv dan Tehran terus bertukar peluru berpandu dalam hari ketujuh konflik yang semakin memuncak, ketika tekanan Israel meningkat kepada Presiden AS Donald Trump untuk campur tangan.



Trump dilaporkan telah meluluskan rancangan ketenteraan tetapi masih belum memutuskan sama ada untuk membenarkan serangan ke atas Iran.



Sementara itu, berpuluh-puluh penunjuk perasaan berkumpul di luar Rumah Putih, menentang satu lagi campur tangan tentera AS di Timur Tengah.



Hanya 16 peratus rakyat Amerika menyokong penglibatan AS dalam konflik Israel-Iran, menurut tinjauan pendapat YouGov.



Israel melancarkan serangan ke atas Iran pada hari Jumaat, menyasarkan kedudukan tentera dan tapak nuklear, membunuh pegawai kanan, saintis, dan ratusan orang awam.



Iran bertindak balas dengan serangan peluru berpandu yang ditujukan kepada kedudukan penting Israel.

Putin: Tapak uranium Iran masih utuh walaupun serangan Israel

Lagi dari konflik Iran-Israel...

Presiden Rusia Vladimir Putin mengisytiharkan bahawa tapak uranium bawah tanah Iran kekal tidak disentuh walaupun serangan udara Israel yang sengit, ketika rakyat Iran menyokong kepimpinannya.



Bercakap di St. Petersburg, Putin menggesa resolusi seimbang - melindungi hak Iran untuk kuasa nuklear yang aman dan hak Israel untuk keselamatan.



Sementara Presiden AS Trump mempertimbang keputusan campur tangan dan rakyat Iran melarikan diri dari ibu negara, Putin mendedahkan beliau telah mengadakan perbincangan langsung dengan Trump dan Netanyahu, menekankan diplomasi dari bermusuhan.

Trump dan Munir bertemu untuk membincangkan keamanan serantau, perdagangan

Presiden AS Donald Trump memuji ketua tentera Pakistan, fil marshal Asim Munir, kerana memainkan peranan penting dalam mengelak perang dengan India yang mempunyai senjata nuklear.



Bertemu secara peribadi di Washington, kedua-duanya membincangkan ketegangan serantau, termasuk Iran dan perjanjian perdagangan yang berpotensi.



Trump memuji Munir dan Perdana Menteri India Narendra Modi kerana mengurangkan permusuhan baru-baru ini, memanggil usaha mereka "sangat berpengaruh."



Mesyuarat itu menandakan hubungan baharu antara Amerika Syarikat dan Pakistan di tengah-tengah ketegangan yang memuncak di Asia Selatan dan Timur Tengah.

Pasukan penyelamat mencari 700+ orang hilang dalam banjir Niger

Lebih tujuh ratus orang masih hilang tiga minggu selepas banjir kilat yang dahsyat melanda negeri Niger di tengah Nigeria, kata para pegawai.



Sekurang-kurangnya dua ratus tujuh mayat telah ditemui, dengan empat ratus rumah musnah dan lebih tiga ribu penduduk kehilangan tempat tinggal.



Pasukan penyelamat meneruskan pencarian segera mereka di tengah-tengah kebimbangan jumlah kematian akan meningkat.



Musim hujan Nigeria, yang ditambah buruk dengan perubahan iklim dan infrastruktur yang lemah, dijangka membawa lebih banyak banjir, mengancam berjuta-juta nyawa di seluruh negara.



Krisis kemanusiaan tidak menunjukkan tanda-tanda reda.

Fed AS memegang kadar faedah, memberi amaran tentang ketidaktentuan ekonomi

Rizab Persekutuan AS atau Fed mengekalkan kadar faedah stabil antara empat mata dua puluh lima peratus dan empat mata lima puluh peratus selepas mesyuarat dua harinya, menandakan dua pemotongan kadar pada akhir tahun ini.



Walaupun sikap berhati-hati, Presiden Trump menyelar, memanggil Pengerusi Fed Jerome Powell "bodoh" kerana tidak menurunkan kadar lebih cepat.



Fed juga menurunkan unjuran pertumbuhan untuk 2025 kepada satu perpuluhan empat peratus sambil meningkatkan unjuran inflasi dan pengangguran, menggariskan ketidaktentuan ekonomi di tengah-tengah tekanan tarif yang berterusan.



Para pegawai kekal berwaspada, mengimbangi risiko dalam landskap yang tidak menentu.