Israel mahu perluaskan perang di Gaza walaupun berdepan risiko

Kabinet keselamatan Israel dijangka memutuskan sama ada ia ingin meningkatkan perang pembunuhan beramai-ramainya di Gaza walaupun ia akan membahayakan tebusan Israel, lapor media tempatan.



Saluran 12 berkata kerajaan akan membincangkan serangan yang semakin meningkat dan masa depan rundingan gencatan senjata yang kini terhenti.



Sementara itu, serangan baharu Israel ke atas Gaza membunuh sekurang-kurangnya 70 lagi rakyat Palestin, termasuk 37 orang yang mencari bantuan, ketika Turkiye menyelar serbuan Israel ke atas kompleks Masjid Al Aqsa di Baitulmaqdis Timur yang diduduki.

Turkiye, Mesir berganding bahu perangi kebuluran Gaza

Menteri Luar Turki Hakan Fidan dan rakan sejawatannya dari Mesir, Badr Abdelatty, membincangkan krisis kelaparan Gaza yang semakin meruncing dalam satu panggilan telefon.



Kedua-dua mereka memberi tumpuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dan mendesak gencatan senjata untuk menamatkan sekatan Israel.



Pegawai Turki berkata, seruan itu tertumpu kepada menangani kebuluran besar-besaran yang melanda kawasan itu.

Trump hantar kapal selam nuklear AS ketika ketegangan dengan Rusia