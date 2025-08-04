DUNIA
Fokus Hari Ini | 4 Ogos
Israel mahu perluaskan perang di Gaza walaupun berdepan risiko. Jumlah kematian monsun Pakistan menghampiri 300, kanak-kanak paling terkesan.
Fokus Hari Ini | 4 Ogos / User Upload
4 Ogos 2025

Israel mahu perluaskan perang di Gaza walaupun berdepan risiko

Kabinet keselamatan Israel dijangka memutuskan sama ada ia ingin meningkatkan perang pembunuhan beramai-ramainya di Gaza walaupun ia akan membahayakan tebusan Israel, lapor media tempatan.

Saluran 12 berkata kerajaan akan membincangkan serangan yang semakin meningkat dan masa depan rundingan gencatan senjata yang kini terhenti.

Sementara itu, serangan baharu Israel ke atas Gaza membunuh sekurang-kurangnya 70 lagi rakyat Palestin, termasuk 37 orang yang mencari bantuan, ketika Turkiye menyelar serbuan Israel ke atas kompleks Masjid Al Aqsa di Baitulmaqdis Timur yang diduduki.

Turkiye, Mesir berganding bahu perangi kebuluran Gaza

Menteri Luar Turki Hakan Fidan dan rakan sejawatannya dari Mesir, Badr Abdelatty, membincangkan krisis kelaparan Gaza yang semakin meruncing dalam satu panggilan telefon.

Kedua-dua mereka memberi tumpuan untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dan mendesak gencatan senjata untuk menamatkan sekatan Israel.

Pegawai Turki berkata, seruan itu tertumpu kepada menangani kebuluran besar-besaran yang melanda kawasan itu.

Trump hantar kapal selam nuklear AS ketika ketegangan dengan Rusia

Dua kapal selam nuklear AS kini "sudah berada di lokasi sepatutnya" kata Donald Trump kepada pemberita selepas perbalahan dengan bekas pemimpin Rusia Dmitry Medvedev.

Trump mengarahkan penghantaran itu selepas Medvedev memberi amaran tentang konflik AS-Rusia berhubung perang Ukraine.

Trump sebelum ini mengeluarkan ugutan akan sekatan dan tarif yang berat jika Moscow tidak menamatkan perang "dalam 10 atau 12 hari."

68 pendatang maut, 74 hilang dalam tragedi bot

Sebuah bot yang membawa pendatang Ethiopia karam di Yaman, membunuh sekurang-kurangnya 68 orang dan menyebabkan 74 hilang, kata agensi migrasi PBB.

Kapal itu membawa 154 orang ketika ia karam di luar wilayah Abyan. Hanya 12 pendatang terselamat.

Setakat tahun ini, lebih 60,000 orang pendatang telah tiba di Yaman.

Jumlah korban monsun Pakistan hampir 300, kanak-kanak paling terkesan

Hujan lebat monsun telah mengorbankan 299 orang di Pakistan, termasuk sekurang-kurangnya 140 kanak-kanak sejak akhir Jun, menurut pegawai bencana.

Lebih 700 yang lain cedera apabila banjir kilat dan tanah runtuh menyebabkan malapetaka, kebanyakannya di wilayah Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa.

Hujan lebat diramalkan sekali lagi bermula Isnin, sekali gus meningkatkan kebimbangan bencana baharu.

